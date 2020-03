¿Viajar al desierto?

Para saber. Recibí un mensaje que decía “Millones de jóvenes quieren limpiar el planeta. Millones de padres quieren que comiencen con su dormitorio”. En esta Cuaresma, el papa Francisco nos invita a empezar por una sana ecología del corazón, empezar por hacer la limpieza ahí. Es preciso limpiar los corazones de palabras superfluas, afectos desordenados, que impiden distinguir la voz del Señor, la voz de la conciencia y del bien. Ese es el sentido que tiene el ayuno penitencial: saber renunciar a lo superfluo, a las cosas vanas, para quedarnos con lo esencial.

Para pensar. En la Sagrada Escritura el desierto tiene su importancia: desde ahí Dios se comunica, le habla a Abraham; le entrega a Moisés las tablas con los mandamientos, y conduce al infiel, diciéndole: “le llevaré al desierto y hablaré a su corazón”. Así ahora, en este “desierto” de la Cuaresma, Dios desea hablarnos, que nos encontremos con su intimidad y su amor. Si en esta Cuaresma nos liberarnos de cosas superfluas, para redescubrir lo que de verdad importa, nos hará un gran bien.

Para vivir. El desierto también se relaciona con el silencio. Jesús nos enseña a buscar al Padre en el silencio del corazón. Dice el Papa que cuando era niño, no había televisión, pero existía la costumbre de no escuchar la radio durante la Cuaresma. Ahora es un tiempo para apagar la televisión y abrir la Biblia, un tiempo para desconectar el celular y conectarnos al Evangelio. Un tiempo para hacer espacio a la palabra de Dios que nos invita a hacer el bien. Oración, ayuno, obras de misericordia: he aquí el camino en el desierto cuaresmal.

