Vivir en cristiano

Para saber. Hay muchos libros de historia. La Biblia también contiene historias, pero es mucho más. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia y un libro de historia? El papa Francisco responde: La diferencia es que las palabras de la Biblia, aún escritas por hombres, tienen una fuerza muy grande dada por el Espíritu Santo, es capaz de sembrar semillas de santidad y de vida.

Para pensar. Masahiro Yuki era un inquieto joven japonés ateo interesado por la historia. Él relata: “Cuando era pequeño no era cristiano, sino ateo. En mi familia no teníamos ninguna fe… Pero en el colegio me interesó mucho la historia del mundo y la historia de la Iglesia”. Estudió y le impresionó la universalidad de la Iglesia Católica y la caridad cristiana. Descubrió que la Iglesia no es una institución humana, sino sobrenatural con el sucesor de San Pedro. Y pidió su admisión a la Iglesia. En el 2010 recibió el bautismo, la confirmación y la primera comunión, tenía 18 años. Poco después, Masahiro descubrió su vocación al sacerdocio y actualmente se prepara para ello. Al principio su madre no lo entendía y se enojó, pero ya lo aceptó y está muy feliz. Pensemos si nos acercamos a la palabra de Dios con la disposición de ser transformados.

Para vivir. El libro de Los hechos de los apóstoles comienza mostrando cómo la resurrección de Cristo nos trajo una nueva vida, la vida de la gracia y cómo se propagó gracias al bautismo. ¿Cómo fue aceptada tan pronto por tantos y en distintos lugares, aunque no faltaran detractores? No fue debido a hermosos discursos, sino al Espíritu Santo, cuya fuerza purifica la palabra humana y hacerla portadora de la verdadera vida y así expandir así el pueblo de Dios.