La fuerza que transforma. Mujer heroica contemporánea

Para saber

Una catequista explicaba a los niños que debemos amar a todos sin excepción y nunca insultarlas. Un niño le preguntó incrédulo: “¿Pero a todas, todas?” La catequista contestó que sí. Y el niño como encontrando una excepción le preguntó: “¿Y también a los árbitros de futbol?”

Jesucristo nos dejó como herencia el Mandamiento Nuevo: «Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros» (Jn 13,34). Es lo que determina si somos verdaderamente sus discípulos o no.

Para pensar

¿Cómo nos ha amado Jesús? Hasta la entrega total de sí. Un ejemplo edificante lo encontramos en Lilia Lemus Huizar, enfermera heroica que no abandonó su trabajo durante la pandemia. El Hospital General de Culiacán, donde trabaja, publicó sus condolencias cuando murió Erika, la tercera hermana que moría, pues antes habían fallecido sus hermanas Yolanda y Evangelina, víctimas del Covid-19. Ella decidió quedarse en la zona para infectados sirviendo contra la pandemia, con riesgo de su propia vida.

Es una enfermera ejemplar con más de 30 años de servicio que pospuso su jubilación para trabajar salvando vidas. Ello nos muestra el sentido de responsabilidad de los “héroes de batas blancas” quienes estuvieron al lado de los enfermos. En Lilia Lemus vemos el ejemplo de quienes arriesgan la vida propia para salvar la ajena.

Para vivir

Al ver el amor de Dios, podremos aprender a amar. Pero no podemos dejar de sorprendernos al descubrirnos amados por Dios, dice el Papa Francisco. Porque el mundo quiere convencernos de que una persona sólo vale si produce buenos resultados, pero no es así. Jesús nos dice que valemos mucho al ser amados gratuitamente por Dios, no por los talentos o méritos personales. El amor de Dios es incondicional. A veces le damos más importancia a lo que hacemos, pero no. La primacía la tiene Dios. Él nos amó primero y nos sigue amando. Esta es nuestra identidad: somos amados por Dios. Ser amados por Dios es la fuerza que transforma nuestra vida, nos ensancha el corazón y nos predispone para amar.