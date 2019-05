Atreverse a soñar el ‘Sueño imposible’

Para saber. Sueño imposible es una famosa canción del musical El hombre de La Mancha, inspirada en Don Quijote de la Mancha. Su letra inspira a seguir grandes ideales, aunque cuesten esfuerzo. El papa nos invita a “soñar en grande”, pues uno de los principales problemas de la actualidad es que se ha perdido la capacidad de soñar, y cuando una persona no sueña, ese espacio es ocupado por el lamento y la resignación. No permitamos que nos roben los sueños, dice el papa.

Para pensar. El papa recordó que en Macedonia hay artesanos escultores, hábiles en tallar y trabajar la piedra. Podemos imitarlos siendo escultores de los propios sueños. Un escultor toma la piedra en sus manos y lentamente comienza a darle forma y a transformarla, con dedicación y esfuerzo… Hasta que se convierte en una hermosa obra de arte. Los sueños más bellos se conquistan con esperanza, paciencia y empeño, renunciando a las prisas, sin detenerse por miedo a cometer errores, señaló el papa. El miedo ha de ser de vivir paralizados, como muertos en vida porque no perseveramos en los empeños o por temor a equivocarse: “¡No tengan miedo de volverse artesanos de sueños y esperanza!, que es una hermosa aventura... ¡Tomemos la vida en serio, para hacer algo hermoso con ella!

Para vivir. Ante las dificultades, el papa Francisco nos recuerda que “hay Alguien que nos quiere vivos. Nunca estamos solos y nadie puede pelear solo encerrado entre cuatro paredes, se necesita una comunidad con la que compartamos nuestros sueños y nos ayudemos”. La Madre Teresa no dejó de soñar movida por su amor a Jesús. Terminamos con algunas frases del Sueño imposible, invitando a escucharla:

Soñar, lo imposible soñar / Vencer, al invicto rival. Sufrir, el dolor insufrible / Morir por un noble ideal. Saber enmendar el error / Amar con pureza y bondad. Creer en un sueño imposible / Con fe una estrella alcanzar. Ese es mi afán / Y lo he de lograr / No importa el esfuerzo. No importa el lugar / Defender la virtud… Porque sé, que si logro ser fiel a tan noble ideal dormirá mi alma en paz al llegar el instante final.(articulosdog@gmail.com)