“No caer en tentación”

Para saber. Se cuenta que un charlatán gritaba ofreciendo una medicina que supuestamente curaba toda enfermedad: “¡Oferta! Cura dolores de cabeza o de articulaciones, la diabetes, ayuda a la digestión. Vale mil pesos, pero se la ofrezco a solo veinte pesos, ¡solo hoy!...” Un espectador preguntó a su amigo: “¡Qué barata! ¿No te animas?”. Su amigo contestó: “No. Está dando mucho por tan poco, es una trampa…”. Eso son las tentaciones, una trampa. Ofrecen falsamente la felicidad. El papa Francisco en su reflexión sobre el Padre Nuestro se refirió a la petición “no nos dejes caer en la tentación”. Nos dirigimos al ‘Padre’, y un padre no hace trampas a sus hijos. Puede permitir la tentación, pero no la causa. A ningún hijo que pida un pescado su padre le da una serpiente, como nos dice Jesús. Ante el mal, Dios es un Padre que combate por nosotros, no contra nosotros.

Para pensar. Se afirma que quien ama el peligro, perece en él. Le sucedió al filósofo Heráclides. Había domesticado una serpiente muy venenosa y jugaba, la acariciaba y hasta la metía en su cama. Presumía de tenerla controlada. Pero un mal día apareció muerto. Mientras dormía, aplastó a la serpiente y lo mordió. Quien se acerca temerariamente a la tentación, cae en ella. Cuando una persona piensa que puede vencer cualquier tentación, va a caer, pues no tiene prudencia. Al contrario, una persona que se sabe débil, se cuidará y pedirá ayuda a Dios, y entonces será fuerte y no caerá. San Pablo dice: “Cuando soy débil, entonces soy fuerte”.

Para vivir. Algunas tentaciones provienen del demonio y estaríamos en desventaja, si no fuera porque Dios nos ayuda: está con nosotros desde que nos da la vida y durante la vida, en las alegrías y tristezas, en los sufrimientos, en las pruebas… Dios lucha con nosotros. ¿Por qué? Porque un padre no abandona a sus hijos. Este es nuestro consuelo ante la prueba: saber que Jesús no nos abandonará jamás. Por ello nuestra vida ha de ser alegre y optimista.