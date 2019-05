Para librarnos del maligno

Para saber. Unos niños decían que les daba miedo los fantasmas, otros que los monstruos, pero uno dijo que lo peor era el malamén. Todos preguntaban que era aquello. El niño dijo que era algo muy malo porque todos los días, incluyendo sus papás, le pedían a Dios al final del Padre Nuestro: “y líbranos del malamén”. Terminamos el Padre Nuestro pidiendo “librarnos del mal”. El papa Francisco recordó que el apóstol Pedro afirma que el maligno, el diablo, nos rodea como un león enfurecido para devorarnos. Hay un tentador que nos empuja al mal, diciéndonos: “Haz esto, piensa esto”. Pero el mal no es de Dios y le pedimos que nos libre del maligno.

Para pensar. Una periodista, Paloma Gómez Borrero, hacía un reportaje sobre el demonio. Visitó al experto teólogo Conrado Balducci. Lo grabó, tomó apuntes y fotos. El teólogo le comentó que “el demonio no quiere que se hable de él, pues inadvertido la gente no le teme, pero hay que combatirlo con la oración y por eso siempre tengo el rosario y mi despacho lo preside la cruz, así no tengo miedo”. Esa noche, al regresar Paloma a su casa, entró por la ventana un pájaro negro y, enloquecido, se golpeó contra las paredes y los muebles, manchando todo de sangre. Luego desapareció detrás de un librero que nadie entiende cómo lo hizo. Se fijó y faltaba el cuaderno de notas y las cintas. La grabadora estaba rota y las fotos estaban veladas. Imposible hacer el escrito. Lo curioso es que a los dos años en la misma fecha, aparecieron el cuaderno y las cintas, cuando ya no hacían falta.

Para vivir. Ante cualquier mal, pedimos que nos libre de él y el Señor nos dará la paz y ayuda para perdonar.