Sin ternura somos ácidos

Para saber. El papa Francisco recordó su reciente viaje a Bulgaria y Macedonia, en que se emocionó al dar la primera Comunión a 249 niños y mencionó que eran el futuro de Bulgaria. El Pontífice destacó que en Macedonia se sintió acompañado de la santa Madre Teresa de Calcuta, quien nació ahí en 1910. Bendijo la primera piedra de un santuario dedicado a ella. Afirmó: “En esta mujer, pequeña pero llena de fuerza, gracias a la acción del Espíritu Santo, vemos la imagen de la Iglesia: una pequeña comunidad que, con la gracia de Cristo, se convierte en un hogar acogedor en donde muchos encuentran consolación”.

Para pensar. El Papa destacó la ternura de las Misioneras de la Caridad en Macedonia: “Había muchos pobres y se veía la dulzura de esas hermanas. Curaban a los pobres sin paternalismo, como si fueran sus hijos. Una dulzura en la capacidad de acariciar a los pobres… Llegó la superiora con un joven y me dijo “este es valiente”. Lo acarició y me dijo delante de él: “Rece, porque bebe demasiado”, pero con la ternura de una mamá. Así me ha hecho sentir a la Iglesia como una buena madre. Es una de las cosas más bellas encontrar la maternidad de la Iglesia. Yo la sentí allí”. Esa dulzura contrasta con la mala costumbre de insultarnos, afirma el Papa: los políticos, los vecinos y las familias se insultan entre ellos. Ver estas hermanas que curaban a cada persona como si fuera Jesús fue una experiencia conmovedora.

Para vivir. Advierte el Papa que si perdemos la ternura, somos demasiado serios, somos ácidos, pues la caridad es alegre.