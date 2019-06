Vivir el Padre Nuestro

Para saber. El Padre Nuestro termina con la palabra “Amén”. Dicho término es de origen hebreo y se traduce como “así sea”, “en verdad”, “que conste”. Su raíz implica firmeza, solidez, seguridad. Se utiliza para concluir las oraciones. El Papa Francisco culminó su catequesis sobre el Padre Nuestro. Y consideró que nuestra oración tiene la audacia de llamar a Dios como “Padre” y eso es gracias a que somos bautizados y recibimos al Espíritu Santo. Jesús vino a revelarnos al Padre y nos da familiaridad con Él.

Para pensar. Al finalizar con “Amén”, confirmamos todo lo que dijimos. En abril se publicó una noticia: un señor, Eric Wagner, y su equipo, navegaban en su yate por el mar a más de tres kilómetros de la costa. Habían salido de Florida. Eric declaró: No lo creía, escuchamos un grito y vimos un brazo agitándose en el mar… Fue sorprendente pues estaban a 130 metros de distancia. Eran un par de adolescentes que rescatamos. Eran Tyler Smith y Heather Brown, jóvenes de 17 años que nadaban en la playa, cuando una fuerte corriente los alejó de la orilla. Con temor y cansados, ya no podían más y rezaron. Tyler comenta: “Yo grité a Dios: ‘si realmente tienes un plan para nosotros, por favor, ven. Solo tráenos algo’”. Entonces apareció el yate. Al ser rescatada, Heather afirmó: “Dios es real”. Grande fue su sorpresa cuando vieron el nombre del yate: “Amén”. Como si Dios les dijera: “Así sea, como me lo piden”. Wagner concluyó: “Realmente creo que fue una intervención divina. Me pusieron en el lugar correcto en el momento adecuado.

Para vivir. Jesús nos da ejemplo de vivir lo que el Padre Nuestro declara: alabando a Dios, confiar en Él, querer que se haga su voluntad, pedirle perdón, perdonando.