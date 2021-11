El amor crece la libertad

Para saber. En ocasiones se pregunta hasta dónde uno puede llegar antes que cometer un mal. Pero la moral que nos trajo Cristo nos invita a mirar hacia lo alto, a la santidad. San Pablo dice que aunque hay cosas lícitas, sin embargo, no todo es conveniente.

Hay situaciones, que sin ser malas, no conviene hacerlas. Nuestro andar por la tierra ha de ser de amor a Dios y al prójimo, y todo lo que impida crecer en él, no conviene. En el matrimonio, no se trata de no hacerse daño, sino de crecer el amor. Por ello se han de cuidar los detalles. Por ejemplo, en un día ordinario, al marido le ofrecen en la calle unas flores.

Si no las compra, no pasa nada. Pero si las compra para regalarlas a su esposa, crece su amor y el de la esposa. Así sucede con nuestra relación con Dios. No solo debo evitar las ofensas, sino crecer en el amor. Si por la calle veo un templo, puedo entrar y decirle algo afectuoso, o pasar de largo. Uno decide. No cumplir por “obligación”, sino procurar ir a más, porque el amor siempre aspira a dar más.

Para pensar. Mies Van Der Rohe (1886-1969) es uno de los mejores arquitectos del siglo XX. Era un hombre que amaba el orden, la proporción, cuidando los detalles. Solía repetir una enseñanza: “Dios está en los detalles”. Si no se tienen detalles con la persona amada, el amor se debilita y puede morir. Si la libertad solo busca los propios gustos, entonces esclaviza y sólo el amor es capaz de liberar. La libertad crece con el amor. Pero, advierte el Papa Francisco, no con el amor de telenovela de pasión que busca lo que apetece, sino el amor libre que vemos en Cristo.

Para vivir. San Pablo afirma que la libertad no es pretexto para vivir para los propios impulsos egoístas. La verdadera libertad se expresa en la caridad.