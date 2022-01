audima

Para saber. Se cuenta que una niña pidió a Dios una flor y una mariposa. Se durmió ilusionada, pero al despertar encontró un cactus con espinas y un feo gusano. Se puso triste, pensó que Dios se equivocó y procuró ya no pensar en ello. Después de un tiempo, para su sorpresa, del espinoso y feo cactus había nacida la más bella de las flores, y el gusano se transformó en una bellísima mariposa. Dios escucha siempre nuestras oraciones y siempre hace lo correcto, aunque a nosotros no nos lo parezca.

Para pensar. Contaba el p. Jesús Urteaga de un niño enfermo que no podía caminar. Ese estado lo hizo sumamente egoísta y hacía berrinches por cualquier motivo. Sus padres no sabían qué más hacer para curarlo y lo llevaron al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Dentro de la multitud de enfermos, al momento de la bendición con el Santísimo le dijeron a su hijo que pidiera su curación. Después la madre le preguntó a su hijo si pidió su curación. Pero su hijo le dijo. “No, mejor pedí a la Virgen que curara a otro niño que estaba peor”. La madre comprendió que la Virgen le había hecho un milagro mayor al sanarlo de su arraigado egoísmo. La oración no es un rito mágico, sino el modo de dejar que Dios actúe en nosotros y captamos lo que Él quiere decirnos.

Para vivir. La oración es la clave que abre el corazón al Señor y nos une a Él. Es dialogar y adorar a Dios: estar en silencio encomendándole lo que vivimos. Como en el caso del bautismo de Jesús, la oración nos “abre el cielo”: hace ver las cosas de modo más amplio, dice el Papa. Y, sobre todo, nos hace sentir, como Jesús en su bautismo, que somos hijos amados del Padre.