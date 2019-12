“Sonreír por la paz”

Para saber. «La revolución del amor comienza con una sonrisa. Sonríe cinco veces al día a quien en realidad no quisieras sonreír. Debes hacerlo por la paz». Estas palabras de la santa Madre Teresa de Calcuta nos recuerdan que podemos colaborar por la paz del mundo. Después de su viaje pastoral a Tailandia y Japón, el papa Francisco se refirió a Tailandia como el pueblo de la “hermosa sonrisa”, pues la gente sonríe y podemos imitarlos.

Para pensar. Al visitar Japón, Nagasaki e Hiroshima, el Papa se conmovió con el testimonio de Yoshiko Kajimoto, superviviente a la bomba atómica: “Cuando nos bombardearon, yo tenía 14 años. Me encontraba en una fábrica cuando una luz azul entró por la ventana. La fábrica se derrumbó con un fuerte ruido. Escuchaba los gritos de mis amigos, estaba oscuro y no podía moverme porque estaba enterrada. Cuando pude salir, mi espinilla estaba rota y sangraba, todos los edificios estaban destruidos. Estaba oscuro, como si fuera de noche, y olía a pescado podrido. Había personas que caminaban como fantasmas, cuyo cuerpo entero estaba tan quemado que no podía diferenciar entre hombres y mujeres, sus rostros hinchados hasta el doble de su tamaño y la piel quemada colgando de ellos. Nadie en este mundo puede imaginar tal escena infernal. En los días siguientes, Hiroshima era un crematorio, y por mucho tiempo no pude eliminar el mal olor de las personas cremadas de mi cuerpo y de mi ropa”.

Para vivir. Además de condenar las armas nucleares, el Papa exhortó a “proteger cada vida”, pues una gran amenaza es la pérdida del sentido de la vida. Invitó a amar la vida, superar cualquier miedo y abrirse al amor de Dios, rezando y sirviendo a los demás. (articulosdog@gmail.com)