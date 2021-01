El chisme rompe la unidad

Para saber. Hay varios tipos de unidad: material, moral, religiosa, etc. La Iglesia ha sufrido separaciones dolorosas: la Iglesia ortodoxa en el siglo XI, o la protestante en el siglo XVI. Pero Cristo oró por la unidad: “Que todos sean uno” (Jn 17,21). La Iglesia, siguiendo el ejemplo Jesucristo, reza al Padre por la unidad de los cristianos, en especial ocho días en enero, del 18 y al 25.

Para pensar. Cuando se quiere vencer a un gran enemigo: “Divide y vencerás”. El papa Francisco recuerda que alguien pretende dividir a la Iglesia: el diablo. El escritor inglés, C. S. Lewis, en su libro Cartas del diablo a su sobrino, presenta las supuestas cartas que un diablo viejo y experimentado escribe a su sobrino principiante para tentar a un joven. Le aconseja que no espere grandes pecados, sino solo lo enemiste con su madre, que no tolere los defectos de ella y piense que los hace para molestarlo. Así, vivirá conforme, y no se preocupará por atender a su madre, a quien debería amar de modo real, agradecido y concreto. Y será muy divertido ver cómo se va deslizando poco a poco hacia el infierno sin darse cuenta. Pensemos, sugiere el Papa, si alimentamos conflictos, por ejemplo con el chisme, que es un arma del diablo para dividir la familia y cualquier grupo.

Para vivir. Como la unidad es un don, ha de pedirse. Tal vez notamos que no lo hacemos, y podríamos incorporar una oración diaria pidiendo a Dios la paz, la reconciliación, la unidad. La oración es el alma de todo el movimiento y así ayudamos a Jesús a cumplir su sueño: que todos sean uno. (articulosdog@gmail.com)