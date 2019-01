Jóvenes, con baja respuesta a programa

El anuncio de la pensión universal para mayores de 68 años ha movilizado a cientos de miles de personas en todo el país.

Lo vemos en nuestras ciudades, especialmente en las cabeceras municipales, cómo personas de la tercera edad acuden a inscribirse para recibir el recurso.

En casos como Mazatlán, se estaban tramitando un promedio de 800 personas por día, en la ciudad de Culiacán la respuesta también ha sido multitudinaria, y así en todo el estado.

Esto no ha sido similar en el caso del programa de ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, el cual es operado por la Secretaría del Trabajo y que busca incorporar al mercado laboral a jóvenes.

Va dirigido a aquellos que no tienen empleo ni estudian actualmente. La meta del gobierno es poner fin a términos despectivos como “ninis” y generar opciones de empleo que antes no había.

Por ahora, al menos en el caso de Mazatlán, los jóvenes, ni de cerca están respondiendo al mismo nivel que los adultos mayores. Ojalá se logre atraerlos. Son una generación sumamente importante para el país.