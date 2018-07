Jóvenes culichis van en ascenso en el balompié

La nueva camada de jugadores de Culiacán sigue escalando escaños con paso firme en los diferentes clubes profesionales del futbol mexicano.El fin de semana pasado debutó con Monarcas Morelia en la Liga MX, en el duelo que pedieron ante los Diablos Rojos del Toluca, el volante escudo Roberto Ismael Meraz Bernal, quien es sobrino del destacado jugador René Zambrano. Meraz ingresó al terreno de juego a los 58 minutos, tomando el lugar del otro sinaloense Carlos Fierro.Sin embargo, cabe mencionar que Roberto Meraz ya había debutado en el torneo de Copa MX, el día 13 de septiembre del 2016 en un duelo que sostuvieron contra los ya desaparecidos Murciélagos de Los Mochis.Y no crean que se trata de algo sorpresivo, nada de eso, ya que el jugador culichi forma parte de las fuerzas básicas desde hace varios años y desde la categoría sub-15 ha sido seleccionado nacional hasta la sub-19.El otro prospecto que va en una carrera ascendente es el jovencito Hernán Flores, hijo del tremendo delantero del mismo nombre, orgullo del barrio de La Garrita y también muy conocido por su negocio de la Cerrajería Hernán.Flores milita en el torneo nacional sub-17 con el cuadro de Xolos de Tijuana y en su debut la semana anterior frente a Chivas anotó el gol que le dio la victoria a los fronterizos. Curiosamente ese mismo día, el cuadro mayor también dobló a los tapatíos con el mismo score.El otro logro en su corta, pero muy ascendente carrera, Hernán ya ha sido convocado para formar parte de la selección nacional de su división y ha participado en torneos de corte internacional.Son pues, Meraz y Flores, otro par de los muchos jóvenes culichis que siguen buscando alcanzar su sueño de llegar a convertirse en figuras del balompié profesional de nuestro país.le deseamos al jugador de la vieja guardia, Rodolfo “Popo” Ruiz Cortez, ya que esta mañana ingresará al quirófano para ser operado de los meniscos de la rodilla derecha.La artroscopia que se llevará a cabo en la Clínica Culiacán estará a cargo del reconocido traumatólogo Sergio Zazueta y se espera que todo salga bien, para que el futbolista de los Pumas de la categoría Platino Plus entre de inmediato a su etapa de rehabilitación.La recuperación del Popo Ruiz tardará algunos meses, pero ese descanso le permitirá al delantero tener la oportunidad de jugar sin tantas molestias como lo venía haciendo.Por cierto, Pumas para el torneo de verano de la categoría Platino Plus contará con un par de representativos, debido a que el que estaba en la de los 60 Años decidió irse a la de los 65, y dicho cuadro será comandado por Diego Camacho.