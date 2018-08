Jóvenes estudiantes, pidan su beca

Los que tengan toda la intención y el compromiso de echarle ganas a este próximo ciclo escolar y quieran tener un apoyo para los camiones, hay una beca para ustedes. Interesados, podrán registrarse a partir del 20 de agosto, así que los chavalones que no quieran dejar todo al último, sean de los primeros en llamar al (667) 712 83 15, con el ‘chaca’ del Instituto Sinaloense de la Juventud, Joaquín Rodríguez Astengo.La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome necesita hartos voluntarios pa’ reforzar el operativo antirrobo en escuelas, ahora que estamos a unos días de que arranque el ciclo escolar 2018-2019. Y es que ya entramos a la recta final de las vacaciones y los pillos ya se robaron dos minisplits de la primaria del fraccionamiento Nuevo Horizonte. Si alguien quiere enlistarse, échele el ‘fonazo’ al ‘chaca’ de la Secretaría, Carlos Alberto Acuña Ronquillo, al (668) 815 27 36, pa’ que los anote, ¿sale?Los que desde hace años no destinan ni un peso pa’ cambiar las calcas a los señalamientos que indican el nombre de las avenidas y calles de la ciudad en Guasave son los de la Dirección de Vialidad y Transporte, pese a que estos se están borrando, y en los peores casos, están arrancados a pedazos, como es el caso de la nomenclatura que está por el bulevar Central. Ahí sí que no se le entiende o no se sabe por dónde se anda. Si usted debe moverse por esos rumbos, llame al (687) 872 41 48 y busque al ‘dire’ de Vialidad, Sergio Iván Zavala, pa’ que le dé un norte.Se solicita un mapa del municipio de Angostura, donde se señalen las comunidades de El Playón y 12 de Octubre, para que los elementos municipales se den una vuelta para esos rumbos, pues dice la raza que no los ven por ahí y quieren sentirse más seguros. Por ello piden al alcalde, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, que les manden unos polis de vez en cuando. Si sabes dónde conseguir el mapa, márcale a “Chenel” al (697) 734 00 40.Quien no halla qué hacer con tanta basura en Mazatlán es el director de Servicios Públicos Municipales, Miguel Pérez Bernal, pues las fallas del servicio de recolección le han acarreado muchas críticas. Y por si fuera poco, las lluvias exhibieron una acumulación de desechos en las calles que fueron arrastrados hasta los drenes. Si sabe usted un método para evitar más taponeamientos durante las lluvias, por favor échele un telefonazo, porque parece que ya no sabe cómo hacerle. Su número es (669) 915 80 00.