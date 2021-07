Jóvenes mayores de 18 tuvieron un alivio en El Fuerte con la aplicación de vacunas

Interés. Un alivio tuvieron ayer los jóvenes de 18 años y más del municipio de El Fuerte porque inició la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. Por las filas que se hicieron, hubo interés, lo que se temía que no ocurriera. Se estima que para esta semana arranca ese proceso en Ahome. Esto porque Arturo Velázquez Benitez, director de la Secretaría de Bienestar en Ahome, dijo que a los jóvenes de 18 años y más se les vacunara inmediatamente que se concluya con los de 30-39 años, cuya programación tiene hasta mañana. Es indudable que la llegada de las dosis para los jóvenes se da en el mejor momento para contener esta tercera ola que les está pegando duro a ese sector, sobre todo por la presencia de la variable delta. Paralelo a esto, el secretario de Salud, Efrén Encinas, anunció medidas extraordinarias en la lucha contra el virus en actividades esenciales y no esenciales. Ya era hora.

Nada cuesta. Los puntos que habían sido los “prietitos en el arroz” el domingo de la semana pasada en la lucha contra el coronavirus se resolvieron. Los juegos de la Liga de Beisbol de la Clemente Grijalva se suspendieron y hubo mayor control de los puesteros en la Plazuela 27 de Septiembre por lo que algunos mejor se retiraron. Además, se cumplió con el cierre de los espacios públicos, como ocurrió la semana pasada. Así, la posición del coordinador de Protección Civil, Salvador Lamphar, se sobrepuso a la de otros funcionarios que no mostraron ningún interés en tomar medidas para evitar las aglomeraciones. En el transcurso de la semana, Lamphar no se echó para atrás: hizo público que no hubo control en los eventos deportivos y en el sector comercial, como por ejemplo en la Plazuela 27 de Septiembre. Ahora sí se aplicaron.

Represalias. Las acciones de la administración municipal contra la agente de la Policía Municipal de Ahome Dignora Valdez ya empezaron tras que esta se manifestara ante el alcalde Guillermo “Billy” Chapman en el evento del Día del Policía, en el que mediante cartulinas acusó de un “gobierno de burla y simulación”. Como se vería muy burdo si la empapelaran por esta acción, a la mujer policía le salieron por otro lado: la Comisión de Honor y Justicia de la corporación preventiva la citó a comparecer por una manifestación feminista en la que participó en la que se exhibió a padres que deben pensión alimenticia. Sin embargo, su participación la hizo fuera de horario laboral y sin portar uniforme. Pero se habla que con tal de “ajustarle cuentas” le van a aplicar por consigna que daña la imagen de la corporación. Ya se verá en la resolución del caso si los de la Comisión de Honor y Justicia se están prestando para la represalia disfrazada. Si cuando Dignora se manifestó en el Día de la Mujer la arrestaron unas horas, ahora no podía ser la excepción que le armaran un expediente. Así se las gastan.

Al quite. El caso de la renovación con un pago elevado de la tarjeta magnética de los automovilistas del Valle del Carrizo para pasar en forma gratuita por la caseta de cobro de San Miguel va a poner a prueba al gobernador electo Rubén Rocha Moya. Los líderes de los productores y de organizaciones ciudadanas de esa región le recuerdan que prometió reubicar la caseta a los límites de Sinaloa y Sonora. Sin embargo, una cosa es lo que prometió en campaña y otra cosa es cuando ya asuma al poder. Quienes apoyaron a Rocha Moya en esa sindicatura tienen la confianza en que si el gobernador Quirino Ordaz Coppel no para ese abuso, aquel sí lo hará cuando lo releve. Lo que sí es que el caso le está cayendo como anillo al dedo a algunos carricenses para elevar sus bonos de liderazgo que los catapulte en la disputa por la sindicatura una vez que entre el nuevo gobierno municipal que tendrá que convocar al plebiscito.

