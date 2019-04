Contratos bancarios de adhesión. Caso en el que se limita la libertad de someterse a jurisdicción

En la elaboración y celebración de los contratos “la voluntad de las partes es la ley suprema”, lo que significa que son los contratantes quienes decidirán la clase de obligaciones y derechos, así como el modo, tiempo y lugar a los que sujetarán sus cumplimientos. A esta facultad se le conoce con el latinismo pacta sunt servanda y en la doctrina como “libertad contractual”.

Sin embargo, dicha libertad contractual no es ilimitada, pues no obstante las partes tienen un amplio universo para determinar el contenido de las cláusulas del contrato respectivo, estas no pueden incluir en estas cuestiones que vayan en contra de la ley o que afecten los derechos de terceros.

Por ejemplo: en un contrato de arrendamiento, las partes no podrían pactar como pena convencional en el evento de incumplimiento de pago de la renta, el dar 10 latigazos al arrendatario moroso. No obstante que en nuestro ejemplo ambas partes están de acuerdo en la aplicación de dicha pena, existe una prohibición legal y constitucional para la aplicación de penas corporales. Por lo que esa cláusula se tendrá por no puesta, sin que pueda surtir ninguna consecuencia legal.

En los contratos es muy común que las partes prorroguen la competencia territorial respecto a la cual se someterán en el caso de controversia, indicando los tribunales de un determinado lugar a través del “pacto de sumisión”, mediante el cual los interesados manifiestan su voluntad en forma expresa.

Para que se configure esa sumisión, solo se requiere la voluntad de las partes de renunciar al fuero que la ley les concede y que ellas hagan la designación de tribunales competentes, ya sea en el domicilio de alguna de las partes, el lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas o los del lugar de ubicación de la cosa.

La regla general de sumisión expresa viene prevista en los artículos 1093 y 1120 del Código de Comercio, al disponer que las partes pueden prorrogar la competencia de los tribunales a los que se pueden someter voluntariamente. Por su parte, el artículo 78 del mismo código dispone que “la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos”.

No obstante, dicha regla general no es aplicable al pacto de sumisión en materia mercantil cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia.

Se sustenta en el hecho de que las instituciones bancarias no ofrecen sus servicios únicamente dentro de una jurisdicción territorial específica, sino a lo largo de todo el territorio nacional.

Por lo que resulta lógico y comprensible considerar que, en el evento de una controversia, no debe obligarse a los usuarios financieros a tener que desplazarse y realizar gastos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia, sobre todo cuando se esté frente a un contrato mercantil de adhesión cuyos términos no resultan negociables.

En consecuencia, independientemente de que los contratantes hayan estipulado una cláusula de sumisión expresa a la competencia de los juzgados y tribunales de determinada circunscripción territorial, en tratándose de contratos de adhesión celebrados con instituciones bancarias, esa cláusula será ineficaz, carente de validez legal, debiendo apegarse a la interpretación que más favorezca el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consiste en que los particulares cuentan con libertad para fijar la competencia donde se tramitará el juicio, tomando como parámetro el lugar donde se encuentre su domicilio, sin que con ello quede desprotegido el interés de la institución bancaria, como lo dispone la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: Competencia por sumisión expresa. La regla establecida en el artículo 1093 del Código de Comercio no resulta aplicable a las cláusulas estipuladas en contratos bancarios de adhesión cuando se advierta vulneración a la garantía de acceso a la impartición de justicia.

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!