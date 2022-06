Depp vs. Heard.

audima

Por fin ha llegado el tan esperado desenlace del muy mediático juicio por difamación presentado por el actor Johnny Depp en contra de su exesposa, Amber Heard.

El sentido de la sentencia no sorprendió, el actor salió victorioso. La sentencia determinó que las imputaciones que hiciera Heard en contra de su entonces marido, acusándolo de maltrato y violencia fueron falsas, lo que sin duda consiste en el mayor éxito para el actor, pues de muchas formas reivindica su imagen ante la opinión pública, lo que a nivel personal y profesional le traerá grandes beneficios.



Por otro lado, está la condena de quince millones de dólares que Heard deberá pagar a Depp, siendo 10 millones por concepto de indemnización y 5 millones por daños punitivos.



La abogada de Amber ha manifestado en varios medios de comunicación que la actriz no cuenta con dinero y bienes suficientes para pagar la cifra a la que fue condenada. La pregunta que surge entonces es: ¿Qué pasará en el evento de que Heard no pague la totalidad de la cifra a la que se le sancionó?



Tanto en México como en EUA está prohibido imponer penas de prisión por deudas de carácter económico (en MX desde 1917 - en la Constitución Política Federal, art. 17 - y en EUA por decisión de la Corte Suprema en 1833).



En nuestro país, con contadas excepciones, como deudas no cubiertas de pago de impuestos y de pensión alimenticia y en EUA, una persona que no cumple con el pago al que fue condenado en sentencia puede ir a la cárcel, no por la deuda en sí, sino por desacato de una orden judicial.



En definitiva, el calvario de Heard apenas inicia, pues sí en realidad como lo ha dicho su abogada, no tiene recursos suficientes para pagar la cantidad a la que fue condenada en sentencia, corre el riesgo de quedarse insolvente, sin bienes ni dinero y hasta de ir a prisión.



Datos curiosos de los juicios en EUA:

1.- Por regla general el jurado está compuestos por 12 miembros, en clara alusión a los 12 apóstoles de Jesucristo.



2.- El sentido de la sentencia lo define el jurado y no el juez, por lo que, al no ser los primeros expertos en la ley, su decisión puede no estar apegada a las reglas legales, pero no por ello dejará de ser válida.



3.- El monto de la indemnización la determina el juez en base a precedentes y a su percepción de la gravedad del daño.



4.- El procedimiento de los juicios en EUA es preponderantemente oral, pero no por ello necesariamente es más rápido (La demanda por difamación de Depp se presentó en 2018).

Como siempre un placer saludarlo esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!