La palabra “intimidad” proviene del latín “intus”, que refiere a “algo interior, recóndito y profundo del ser”, de manera tal que se trata de un ámbito individual de existencia personal en el cual el sujeto decide su forma de ser y estar, de verse a sí mismo, del modo de gozar de su soledad o convivencia tranquila, a fin de encontrarse en aptitud de reflexionar, analizar, pensar, crear, trabajar, amar y soñar.

El derecho a la intimidad forma parte del derecho a la personalidad, radicando su importancia en el reconocimiento de que no es suficiente proteger los derechos tradicionales, como el de la vida, sino que también es necesario remover los obs-táculos para que el individuo pueda disfrutar de una existencia plena, sin intromisiones de ninguna clase.

En México, el derecho a la intimidad no está reconocido como tal en la Constitución Federal, lo que genera un vacío normativo, el cual cada día se vuelve más necesario colmar, sobre todo por los avances tecnológicos de información masiva que exponen la vida privada de las personas con gran facilidad y sin censura real.

La necesidad de intimidad es inherente al ser humano, resultando indispensable para el desarrollo de su propia personalidad e identidad, así como para su vida individual y familiar, libre de la intromisión de extraños. El derecho a la intimidad protege la vida privada de las personas, aquella que no forma parte de una actividad pública y que, por tanto, no está destinada a trascender e impactar a la sociedad de manera directa y en la que los terceros no deben tener acceso alguno.

Protege la no divulgación de datos de la vida privada de la persona que no desea compartir, implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás y que es necesario para mantener una calidad de vida mínima.

El derecho a la intimidad exige la protección estatal de los individuos frente a las acciones arbitrarias de terceros que afectan la vida privada; reconoce el papel central de la familia y la vida familiar en la existencia de una persona y en la sociedad en general, por lo que, en ese sentido, el respeto a la intimidad personal no está limitado a aspectos de la vida propia, sino que se extiende a los de la vida privada de otras personas (los familiares) con quienes el individuo tiene una vinculación estrecha.

Este derecho fundamental protege también la inviolabilidad del domicilio, por ser este el espacio de acceso reservado en el cual las personas ejercen su libertad más íntima. De igual manera, se refiere a la protección de datos personales y de las comunicaciones privadas.

Más aún, vinculado con el derecho a la intimidad se encuentra el secreto profesional, que es al que se encuentran obligadas determinadas personas, como los abogados, médicos, instituciones financieras, contadores y sacerdotes, entre otros, quienes no pueden divulgar la información de otros, cuyo conocimiento adquirieron en el ejercicio de sus actividades profesionales.

