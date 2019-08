¿Está usted de acuerdo con Dolores Padierna?

El pasado 28 de agosto, la diputada federal María de los Dolores Padierna Luna publicó en el periódico El Financiero un artículo que tituló “Del interés legítimo al interés ilegítimo”, en el cual hace referencia que los promoventes de los juicios de amparo, por medio de los que se logró la suspensión definitiva de la construcción del nuevo aeropuerto, no cuentan con la legitimación necesaria para ejercitar dichos procesos, pues el aludido “interés legítimo” que alegan tener, en realidad no es tal.

Ella sostiene que dichos demandantes, a los que en el amparo se les nombra “quejosos”, no reúnen los requisitos necesarios para tener dicha calidad, porque para ello debían ser entidades dedicadas a la protección del medio ambiente o algo similar, por lo que, al no ser así, sino simples asociaciones civiles, en principio dichas demandas no debieron ni siquiera haber sido admitidas por los jueces de distrito que están a cargo de los asuntos en cuestión.

Terminando su comentario puntualizando que, en realidad se trata de un “interés ilegítimo” y de un “sabotaje legal”, como dice el presidente de la República, orquestado por sus adversarios y movido por intereses particulares, económicos y políticos oscuros, expresando que “Más allá de la figura del juicio de amparo o de la actuación del Poder Judicial, debe quedar clara, frente a la opinión pública, la verdadera naturaleza de los juicios contra la terminal de Santa Lucía: ninguna otra que la decisión de un grupo que no busca el bienestar común, sino hacer prevalecer sus intereses”.

Dolores Padierna no es abogada, sino maestra normalista, por lo que, de inicio, no queda del todo claro que cuente con los conocimientos ni habilidades suficientes para llegar a la conclusión de si a los quejosos de los amparos aludidos les asiste o no un interés legítimo para promover esos medios extraordinarios de defensa.

Los invito a que analicemos la figura del interés legítimo, y así, sacar nosotros nuestras propias conclusiones respecto a este tema.

Podemos identificar tres clases de “interés” en cuanto a promover alguna acción legal: tenemos el interés jurídico, el interés legítimo y el interés simple. Únicamente los dos primeros otorgan legitimación para accionar el juicio de amparo.

El párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, tratándose de la procedencia del amparo indirecto, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: 1).- Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica (interés jurídico) o 2).- En caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio.

El interés jurídico se da cuando se vulnera de manera directa un derecho subjetivo de una persona o grupo de personas por un acto de autoridad, de donde deriva el agravio correspondiente. Por ejemplo: una orden de aprehensión en contra de Pedro, en ese caso, dicha orden tendría por consecuencia, de llegar a ejecutarse, la de privar del derecho humano de libre transito a Pedro, afectando así directamente su esfera jurídica.

Por su parte, el interés legítimo consiste en la existencia de un acto arbitrario que lesione un interés difuso de una colectividad determinada, ya sea de manera individual o colectiva.

Dicho interés legítimo se refiere a: la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, la cual se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produciría un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto.

El interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés simple de la sociedad, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos.

De forma tal que, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce.

Para que exista un interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, ante lo cual una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado.

El inminente daño irreparable al ecosistema que causaría la construcción del nuevo aeropuerto desde luego que causaría una violación al derecho humano de gozar de un medio ambiente sano, en perjuicio de todas las personas que vivimos en México.

Bajo esa lógica en el caso de los amparos contra la construcción del nuevo aeropuerto, ¿podríamos hablar de la existencia de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor de los quejosos, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, de índole ecológico o resulta tan obvio y notorio que no lo hay como para que un juez de distrito no admita la demanda de amparo, desechándola desde su presentación?

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!