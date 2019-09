Indemnización por daño moral, derecho de la familia de la víctima fallecida a reclamarlo

Así como hay bienes materiales, los cuales son objeto de protección jurídica del Estado, también existen otros inherentes al individuo mismo, que de igual modo deben ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean tangibles, es a lo que la doctrina y la legislación han denominado como “patrimonio moral”.

Inspirado en un principio de buena fe y en el deber de que toda persona debe respetar la integridad moral de los demás, se consagra en la ley el derecho a la indemnización por daño moral.

Este derecho, previsto en el artículo 1916 del Código Civil Federal, define al “daño moral” como la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.

El mismo artículo prevé en su segundo párrafo que: cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme a los articulo 1913, así como el Estado y sus servidores públicos, conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente Código.

El mencionado artículo tiene por propósito el hacer responsable civilmente a todo aquel que afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público.

En su segundo párrafo, el artículo 1916 establece tres hipótesis para la procedencia de la reclamación del pago o indemnización por daño moral, las cuales son: 1.- Cuando se produzca un daño moral por un hecho u omisión ilícitos con independencia de que se haya causado de manera material o no, por responsabilidad contractual o extracontractual; 2.- Cuando el obligado haya incurrido en responsabilidad objetiva; y 3.- Aquella que procede en contra del Estado cuando los servidores públicos causen un daño moral a una persona por hechos u omisiones ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, supuesto en el cual deben acreditarse cuatro elementos que son: a) la existencia de un hecho u omisión ilícito; b) que ese hecho realizado o la omisión se imputen a un servidor público en el ejercicio de sus funciones; c) que produzca una afectación a determinada persona en cualquiera de los bienes tutelados en el artículo 1916 del ordenamiento invocado; y, d) que exista una relación de causa/efecto entre el hecho u omisión ilícitos y el daño causado.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia, registro digital: 173184, de rubro RESPONSABILIDAD POR DAÑO MORAL. CUANDO LA VÍCTIMA DE UN ACTO ILÍCITO FALLECE, SU FAMILIA TIENE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA, NO ASÍ SUS HEREDEROS POR MEDIO DEL ALBACEA DE LA SUCESIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1849 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ), prevé que, en el evento de que la acción u omisión ilícito del funcionario público produzca como consecuencia el fallecimiento de la víctima, la indemnización por daño moral corresponde reclamarlo a su familia.

En esta hipótesis el daño moral no está destinado a convertirse en una indemnización que forme parte de los bienes de la víctima; en ningún momento entra a formar parte del patrimonio de esta porque no se relaciona con daño alguno experimentado por ella, sino con las consecuencias no materiales que su muerte representa para su familia, que es la que tiene el derecho a reclamarlas judicialmente.

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!