La acción correcta tiene como consecuencia natural resultados correctos (ley de Richard W. Wetherill)

Richard W. Wetherill, escritor y consultor norteamericano de principios del siglo XX, fue autor de varios artículos y libros, en los que destacó su filosofía en administración, cuyo postulado se hace consistir en que: “el éxito perdurable de un negocio depende del compromiso con la acción correcta y en los principios de honestidad absoluta”.

La “ética de la acción correcta”, promovida por Wetherill, postula que en todas las empresas se debe tomar como base, para la toma de decisiones, la honestidad, integridad y calidad.

Dispone que, “siempre que una acción se conozca o se perciba como correcta, se debe llevar a cabo y, por el contrario, cuando esta se conozca o se sospeche que es incorrecta, no debe realizarse”. Todo ello desde un punto de vista pragmático y realista, poniendo siempre al cliente en el centro de la atención, cuya satisfacción es la máxima premisa de la compañía, no prometiendo aquello que no se pueda cumplir.

Fue en la década de 1930, en plena Gran Depresión, cuando Wetherill intentó refinar y divulgar sus ideas como maestro, orador y consultor en administración, siendo hasta 1952 cuando varios de sus seguidores formaron un grupo de estudio del comportamiento (organización informal, no lucrativa dedicada a ayudar a Wetherill con sus investigaciones y a compartir sus ideas de una ley de comportamiento natural).

En 1978 aquellos colaboradores deciden fundar un negocio en el que pudieran poner en práctica los postulados de la filosofía de la ética de la acción correcta, a la cual llamaron “Wetherill Associates, Inc.”.

Esta empresa ha ido evolucionando con el paso de los años, desde una pequeña negociación que comercializaba partes eléctricas reconstruidas para la industria automotriz, hasta el gigante multinacional de hoy en día, con presencia en Estados Unidos, Canadá y Europa, e ingresos de cientos de millones de dólares anuales.

Lo verdaderamente extraordinario de esta empresa es la aplicación gerencial, real y efectiva de los principios de la ética de la acción correcta, tanto en su toma de decisiones, como en su política de atención al cliente, en su estructura, relaciones con trabajadores, proveedores y competencia, y cómo ello la ha llevado a obtener, no solo un éxito económico inaudito, sino también (lo que es aún más meritorio), la creación de un estilo empresarial único y excepcional, en el cual lo más importante son las personas, su bienestar y crecimiento como seres humanos y profesionales, por sobre la obtención de las utilidades, las cuales, sin bien son importantes, no son lo más significativo.

Esta extraordinaria empresa nos demuestra que, del mismo modo en el que el ser humano no vive para respirar aunque necesite hacerlo para vivir, la empresa tampoco debe existir solo para generar utilidades, sino para la consecución de logros más trascendentales, que lleven a sus integrantes a un plano de mayor satisfacción y bienestar en sus vidas.

