¿La infidelidad genera daño moral en los sentimientos de quien los sufre y, por tanto, puede ser objeto de indemnización económica?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto, en una de sus sentencias más emblemáticas, dictada por la Primera Sala en el amparo directo en revisión 183/2017.

La historia inicia así: Un hombre y una mujer se casan, a los cinco años de matrimonio nace una niña, meses después del alumbramiento los cónyuges se divorcian. La exmujer se vuelve a casar con otro hombre. Muchos años después del divorcio, la hija empieza a tener dudas acerca de su filiación con su padre, pues ella identifica que tiene más rasgos biológicos parecidos con el actual marido de su mamá que con el otro, por lo cual, se realiza análisis de paternidad, pero en relación con su padrastro y no con su padre legal, arrojando el resultado del examen clínico que es el segundo esposo de su mamá quien en realidad es su padre biológico.

Dado que la hija averiguó la verdad de su origen, la mamá y el nuevo marido promueven un juicio de paternidad, obteniendo sentencia favorable, al determinarse con la pericial genética, que son padre e hija.

Ante ello, el ex marido, debido a la infidelidad de su exmujer durante la vigencia del matrimonio (la cual quedó plenamente demostrada en el juicio de paternidad), aunado al ocultamiento del que fue objeto respecto de la verdadera concepción de la niña, consideró que ello le ocasionó afectación a sus sentimientos, su honor y su reputación, por lo que demandó a ambos por daño moral en la vía ordinaria civil.

En dicho juicio civil se dicta sentencia, en la cual el juez consideró procedente la acción de daño moral, condenando a la exmujer y al nuevo esposo a pagarle al demandante la cantidad de ocho millones de pesos por concepto de resarcimiento de las lesiones causadas en sus bienes inmateriales, sentimientos, honor y reputación, al no haber respetado el deber de fidelidad que imperaba durante el matrimonio. Los demandados (exesposa y nuevo cónyuge) recurren en apelación la sentencia, pero sin éxito, pues en segunda instancia se confirma la resolución, quedando esta igual.

La exmujer y el nuevo esposo promueven amparo directo en contra de la sentencia de segunda instancia, en el cual, el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del asunto, dictó sentencia concediendo el amparo al nuevo marido, al considerar que este no tenía ninguna responsabilidad del daño ocasionado al primer esposo, pues no se probó que cuando sostuvo las relaciones sexuales con la demandada, de las que procrearon a su hija, él supiera que ella estaba casada con el demandante.

En cuanto a la mujer, el amparo se niega, por advertir el Tribunal Colegiado que ella faltó al deber de fidelidad para con su exesposo, agravado además por el ocultamiento de la verdadera paternidad de su hija, quedando en consecuencia, existente y con pleno valor legal en lo que a ella respecta, la condena al resarcimiento del daño moral ocasionado a su exconsorte.

Ante ese fallo que le fue desfavorable, la exmujer promueve recurso de amparo directo en revisión, alegando que no fue atendido por el Colegiado un tema de constitucionalidad, actualizándose con ello la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, el exmarido también promueve recurso de revisión, por considerar que la ejecutoria que absolvió al actual esposo era incorrecta, toda vez que también este era responsable de la infidelidad de la que fue objeto durante su matrimonio, llegando así ambos asuntos al conocimiento de la Primera Sala de ese alto tribunal, quedando registrado en el amparo directo en revisión 183/2017, tocando la ponencia a la ministra Norma Lucía Piña Hernández. De inicio, la Primera Sala de la SCJN desecha el recurso interpuesto por el primer marido, por considerar que en este solo se plantean cuestiones de legalidad y no de constitucionalidad, por lo que no pueden ser atendidos por la Corte, admitiendo únicamente el recurso interpuesto por la exmujer.

Al resolver el amparo directo en revisión, la Primera Sala echa abajo la determinación de la sentencia recurrida, al resolver que la “infidelidad” no es un hecho ilícito generador de daño moral, por lo que no obliga al pago de ninguna indemnización.

La Primera Sala consideró que si bien es cierto, la responsabilidad por daño moral puede tener su origen en el incumplimiento de una obligación contractual, en el caso específico no se genera esta, pues no obstante que la exmujer faltó a su deber de fidelidad, al que voluntariamente se sometió al celebrar el matrimonio, al no ser dicha institución de naturaleza contractual, su incumplimiento no puede tampoco generar responsabilidad civil.

La sentencia del amparo directo en revisión sostuvo que el matrimonio no es un contrato de naturaleza civil, sino un acto condición, en el cual los contrayentes deciden incorporarse a una institución previamente existente y establecida por la ley.

Por lo cual, incluso cuando sí interviene la voluntad de los individuos para incorporarse a esa institución, no se le puede considerar un acto contractual de naturaleza civil, razón por la cual, el incumplimiento de alguno de sus deberes, como el de fidelidad, no genera responsabilidad por daño moral.

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y sobre todo de utilidad ¡Hasta la próxima!