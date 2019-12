Ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, Premio Nacional de Jurisprudencia 2019

Este cinco de diciembre, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. (BMA), otorgó su Premio Nacional de Jurisprudencia, máximo galardón que confiere dicha institución, al ministro en retiro, doctor José Ramón Cossío Díaz.

El Premio Nacional de Jurisprudencia es el reconocimiento más importante que da la BMA anualmente a aquella persona, sea o no mexicana, miembro o no de la Barra y sea o no jurista, que se hubiese distinguido por sus servicios a la sociedad mexicana en general, en cualquiera de las profesiones jurídicas o en cualquiera de los ámbitos de la creación, aplicación, ejercicio, investigación, enseñanza y divulgación del derecho y de la ciencia de la jurisprudencia.

En esta ocasión se otorgó este importante reconocimiento al ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, por sus invaluables aportaciones a la sociedad y al derecho, tanto en nuestro país como en el ámbito internacional.

El doctor Cossío Díaz cursó la Licenciatura de Derecho en la Universidad de Colima, recibiendo el Premio Benito Juárez-Peña Colorada por haber sido el mejor estudiante de su generación, con la calificación más alta, además, estudió una Maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la Universidad de Madrid, obteniendo en esa ocasión el Premio Anual al Mejor Trabajo de Derecho Constitucional con su tesis El Estado social y democrático de derecho y los derechos prestacionales en la Constitución española, el doctorado lo concluyó en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis El Estado social y los derechos de prestación, con la que obtuvo la nota summa cum laude, latinazgo que hace alusión a “las máximas alabanzas”. Su labor docente ha sido bastante prolífera, destacando entre estas: sus cátedras en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en la Universidad Panamericana y, desde luego, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en donde ocupó el cargo de jefe del Departamento de Derecho. Entre los reconocimientos de los que ha sido objeto se encuentran: el Premio de Investigación de la Académica Mexicana de Ciencias y el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en las áreas de historia, ciencias sociales y filosofía.

Autor y colaborador de más de una veintena de libros y de 500 artículos. Durante su trayectoria profesional, el doctor Cossío Díaz ha realizado importantes contribuciones a la sociedad, desde su amplia y muy reconocida labor académica, sus importantes publicaciones de obra jurídica y su indiscutible aportación a la ciencia del derecho, fundamentalmente durante su desempeño como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aportando valiosas contribuciones en los ámbitos de la creación, ampliación, ejercicio, investigación, enseñanza y divulgación del derecho y de la jurisprudencia.

Su reconocida labor como ministro del más alto Tribunal del país ha quedado plasmada en la historia de México para beneficio de nuestra nación y de las generaciones venideras de profesionales de la ciencia del derecho. ¡En hora buena y felicidades!

