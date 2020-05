Mitos y realidades de la pandemia.¿Es real la información oficial o se trata de un plan secreto para reducir la población de adultos mayores y reconfigurar la economía mundial?

Ha circulado mucho en redes versiones de que la forma en la que las autoridades de salud han manejado la actual pandemia es atípica y, hasta completamente anormal, por lo que se pone en duda la veracidad de esta.

Los argumentos de los disidentes van desde, los más descabellados, que desestiman la existencia del virus, hasta aquellos que sostienen que este no es producto de la naturaleza, sino que fue creado por el Gobierno chino para, por una parte, desestabilizar la hegemonía económica de los Estados Unidos en el mercado mundial y, por otra, para minar el número de adultos mayores, con la finalidad de reducir los altos gastos en pensiones y servicios de salud que este grupo representa para los Gobiernos.

El tema toma realmente relevancia cuando quienes opinan sobre la autenticidad y manejo de la pandemia son médicos, serios, preparados y profesionales.

Algunos de ellos, conocidos de un servidor y de quienes tengo el mayor de los respetos y reconocimiento, por su profesionalismo y seriedad, me han comentado que el manejo normal que se le debió dar a la pandemia, (que es el que se sigue de manera “estándar” en estos casos), es el de “aislar a los enfermos, no a los sanos”, lo que me parece un argumento bastante contundente.

El Gobierno de Suecia ha mantenido una estrategia contra el brote de COVID-19 muy diferente a la del resto de los países, no cerró ni guarderías ni escuelas, mantuvo abiertos, con restricciones, bares y restaurantes, aunque ha prohibido concentraciones de más de 50 personas. Le apostó a lograr la "inmunidad colectiva o de rebaño", y, no obstante haber tomado decisiones diferentes, lo interesante del caso es que el número de muertos en este país no es sustancialmente más elevado que el de aquellos que tomaron medidas de aislamiento más estrictas, además de que lo más probable es que logren salir de la crisis sanitaria en tiempo récord.

Por otro lado, hay opiniones bastante controvertidas de especialistas, tales como la Dra. Judy Mikovits, exinvestigadora norteamericana, quien fungiera como directora del Instituto Whittemore Peterson en Reno, Nevada

En definitiva, es un tema bastante controvertido, hay muchas dudas e inquietudes en la población; lo cual se ve incrementado, sin duda, por la actuación controversial de nuestras autoridades, quienes por un lado nos dicen que no salgamos de casa, que evitemos reuniones de grupos numerosos y, sin embargo, en plena pandemia, en lo que podríamos considerar como el momento más peligroso de esta, por el gran número de contagios y fallecimientos que vemos día a día, el presidente López Obrador anunció que reiniciará su gira de trabajo el próximo lunes primero de junio, día en el que tiene previsto viajar de Ciudad de México a Cancún, para dar el banderazo de inicio de las obras del Tren Maya.

El viaje del presidente significará, no sólo que se ponga en riesgo él, sino que coloque en una situación grave de contagio a las personas que se reúnan para hacer presencia en ese acto, quienes, en su mayoría, no gozan de una situación privilegiada en la que tengan accesos a los servicios de salud, como sí es el caso del presidente.

Las incoherencias y absurdos del comportamiento del titular del Poder Ejecutivo federal genera en gran parte de la población desinformación y gran confusión, lo que hace que algunos, siguiendo el actuar de este, dejen de poner en práctica las medidas de protección, no utilizando cubrebocas, lavado constante de manos, ni guardar una sana distancia, lo que resulta preocupante, pues, fuera de las diferentes opiniones respecto a la manera de manejar la contingencia, el no tomar precauciones de salubridad, muy seguramente, traerá como consecuencia un aumento considerable de brotes, con el considerable incremento de lamentables fallecimientos.

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!