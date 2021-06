En días recientes ha sido noticia internacional la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a nuestro país, la abogada y exfiscal del Estado de California, Kamala Harris, así como la negativa, aparente, del Senado de la República, por parte y a petición de la facción morenista, de no recibirla en el máximo recinto legislativo de la nación, ello debido al apoyo manifiesto de la administración Biden y su abierto apoyo a las ONG en nuestro país, a las qué el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tachado de corruptas y de ser financiadas por la oposición con el fin de sabotear su proyecto de Gobierno.

Pero, ¿qué son las ONG?

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“ONG” es la abreviatura de “Organizaciones No Gubernamentales”, las cuales consisten en aquellas agrupaciones formales de ciudadanos que no forman parte de ninguna esfera gubernamental, y cuyo objeto y fin son la procuración del bienestar social y no la obtención de lucro.

En nuestro país las ONG también son conocidas comúnmente como asociaciones civiles.

A pesar de que el término “organización no gubernamental” implica no formar parte de los Gobiernos, muchas ONG dependen en gran medida de los Gobiernos para su financiación.

Muchas de ellas son plenamente identificadas por la sociedad, como es el caso de la Cruz Roja Mexicana, Amnistía Internacional, El Club Rotario, Club De Leones, por mencionar solo algunas.

La proliferación de las ONG en México encuentra su razón de ser, sobre todo, por la incapacidad que han demostrado nuestros gobernantes en resolver problemas sensibles y trascendentes como lo son la protección de los derechos humanos, de la salud, etc., por lo que tienen que ser los ciudadanos quienes tomen acción.

Las ONG tuvieron su origen a partir de 1945, con la creación de las Naciones Unidas, con lo que se permitieron que ciertos grupos de interés internacionales y agencias no estatales asistieran a las reuniones de los Gobiernos y aseguraran el establecimiento de un sistema apropiado de control y equilibrio.

Es aquí precisamente en donde el presidente de México se opone a la ratificación, reconocimiento y a cualquier tipo de financiamiento que los Estados Unidos, o cualquier otro país, confiera a aquellas ONG cuyo objeto sea velar por el sostenimiento, protección y conservación del debido estado de derecho y la operabilidad del sistema democrático por medio de observadores y validadores internacionales en nuestros comicios.

Las ONG son, para la democracia, como el abono y el agua para la tierra árida, vehemente de ser cultivada y proliferar con prosperidad y bonanza.

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!