Reparación del daño moral previsto en la Ley General de Víctimas

La Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de 2013, tiene por finalidad el obligar a las autoridades de todos los ámbitos de Gobierno y de sus poderes constitucionales, que velen por la protección de aquellas personas, y de sus familiares, que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental o emocional, como consecuencia de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte.

Por esta ley, las autoridades, tanto federales, estatales y municipales, quedan obligadas a proporcionar ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas y sus familias, bajo pena de ser sujetos a la aplicación de responsabilidades administrativas, civiles y penales, a aquellos funcionarios que no presten atención inmediata a estos, en especial en materias de salud, educación y asistencia social.

La reparación integral a la que se refiere esta ley comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima, teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características de este.

La fracción II del artículo 64 de la Ley General de Víctimas prevé la compensación que se otorgará por concepto de reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiendo por este aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetario, comprendiendo tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas y sus familiares, así como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria, para aquellos que hayan sido víctimas de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o en los casos en que hayan sufrido daño o menoscabo a su libertad, al libre desarrollo de su personalidad o incluso que hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física o mental como consecuencia del delito.

Si bien el artículo 64 anotado no establece qué elementos deben considerarse para reparar las afectaciones por daño moral, atendiendo a la naturaleza de las lesiones inmateriales, así como al deber de que las compensaciones logren, en la medida de lo posible, la íntegra reparación de la víctima de delitos, deben tomarse en cuenta para la determinación del monto indemnizatorio: (I) el tipo de derecho o interés lesionado; (II) la magnitud y gravedad del daño; (III) las afectaciones inmateriales o incluso patrimoniales que derivaron del hecho victimizante; (IV) el nivel económico de la víctima y (V) otros factores relevantes del caso, como lo es la pertenencia a algún grupo vulnerable.

El monto indemnizatorio respectivo debe resultar apropiado y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido, bajo criterios de razonabilidad, partiendo del examen de factores y elementos que permitan lograr una individualización proporcional y equitativa para cada caso.

