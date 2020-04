¿Y el cuidado y protección de la salud emocional?

El párrafo cuarto del artículo 4.to de la Constitución Política Federal dispone que, “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, debiendo definirse, de acuerdo a la ley, las bases y modalidades para ello.

El derecho de protección a la salud, previsto en el artículo constitucional mencionado, no solo se refiere al cuidado de la condición física de las personas, sino también, e igual de importante, a su atención "emocional y mental".

En la tremenda crisis sanitaria en la que nos encontramos, se han tomado decisiones y puesto en marcha acciones encaminadas, todas, a la prevención y atención de los efectos que la enfermedad del COVID-19 puede generar en el organismos físico de las personas.

Sin embargo, nada se ha dicho, o hecho, en relación a prevenir y proteger el "estado emocional".

La situación de aislamiento, de incapacidad de trabajo y, por ende, no poder generar ingresos, así como la incomprensible postura del Gobierno de no prorrogar el pago de contribuciones, aunado a la apremiante obligación subsistente de pagar sueldos, seguridad y prevención social, proveedores, mantenimiento de inventario, servicios, rentas, etc., crea una sicopatía en las personas y sus familias que puede llegar a transfigurarse en serios trastornos físicos, afectando seriamente esta y, en algunos casos, hasta causar la muerte.

En lo personal, he sabido de dos casos de personas allegadas a la familia que fallecieron en los últimos tres días por infartos fulminantes. Ninguno de ellos llegaba a los 60 años de edad y eran bastante saludables; lo que sí, es que ambos tenían una gran preocupación por el futuro de sus negocios y trabajadores, situación que, como la de la gran mayoría, era sumamente crítica. Si murieron a consecuencia de esa preocupación, no lo sabemos con exactitud, pero nos podemos dar una buena idea de que algo tuvo que ver, si no es que todo.

La pandemia mundial nos tiene en una situación en la que, estoy seguro, ninguno de nosotros pensó que estaría jamás y que, por tanto, no estábamos suficientemente preparados para afrontarla. No nada más se trata del muy grave peligro a la salud que esta representa, sino, adicionalmente, del comprometido contexto económico que nos está afectando a todos, si bien, en diferente medida e intensidad, ninguno, llámense empleados, patrones, comerciantes o trabajadores independientes, estamos inmunes a sus devastadoras consecuencias.

La labor de nuestras autoridades sanitarias en estos momentos es titánica, sin embargo, también debemos de poner atención a la condición emocional del pueblo mexicano, tomando medidas para mitigar sus nefastas consecuencias y, así, tratar de salir lo mejor librados posible de esta dura prueba a la que la naturaleza nos está sometiendo.

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!