Bancos pueden ser autoridades responsables para el juicio de amparo

El juicio de amparo es un medio de protección constitucional en contra de actos que violen derechos humanos (previstos, ya sea en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en los tratados internacionales en donde México es parte), realizados por autoridades o por particulares que sean equivalentes a aquellas.

Para que los actos de los particulares se puedan considerar paralelos a los de autoridad en el juicio de amparo, se requiere que:

1.- Afecten derechos humanos y,

2.- Que las funciones y facultades de los particulares estén determinadas por una ley o reglamento de carácter general, (artículo 5.º, fracción II de la ley de amparo).

Las autoridades, consideradas como tales para efectos del amparo (sean particulares u órganos del Estado) son las que dictan, ordenan ejecutan o tratan de ejecutar el acto violatorio de derechos humanos, el cual puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o se abstengan de realizar el acto que de llevarse a cabo crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

La jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: “Autoridad para los efectos del amparo. No tiene tal carácter el banco de México”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de noviembre de 1992, sostiene que el Banco de México no es autoridad para efectos de la Ley de Amparo.

De igual forma, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: “Instituciones bancarias. No realizan actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando inmovilizan las cuentas respectivas con base en el clausulado de los contratos de servicios bancarios celebrados entre aquellas y sus clientes”, publicado el 7 de junio de 2019, corrobora el que las instituciones bancarias no son autoridades para efectos del amparo, en el caso de bloqueos de cuentas, porque ese acto se sustenta en las facultades que el propio cuentahabiente le confirió al banco al celebrar el contrato de servicios bancarios, por lo que las facultades de la institución crediticia no derivan de una ley o reglamento, motivo por el cual, en consecuencia, no existe una relación entre ambos de supra a subordinación, sino de coordinación, en un plano de igualdad, por lo que, aquella no reúne los requisitos para ser considerada autoridad en el juicio constitucional.

Sin embargo, los criterios citados no deben entenderse como absolutos, ya que, en la opinión de un servidor, los bancos sí pueden ser autoridades para los efectos del amparo.

Lo anterior es así toda vez que el Estado Mexicano es el encargado de planear, implementar y ejecutar todo lo concerniente al desarrollo nacional, en el cual está incluido lo relacionado a la economía.

El modelo económico mexicano se caracteriza por la participación de los sectores privados, públicos y sociales en la prestación de determinados servicios, como los financieros.

El Estado ejerce su función financiera, principalmente, a través del Banco de México.

En ese sentido, también ejerce su autoridad respecto al sistema bancario mexicano, en consecución del desarrollo productivo del país y el crecimiento de la economía nacional. Se trata pues de una política económica soberana.

Luego entonces, el servicio bancario y de crédito solo puede ser prestado por las instituciones de banca de desarrollo o de banca múltiple, las cuales, para poder organizarse y operar, requieren de la autorización del Gobierno federal, en la que interviene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno y de la opinión favorable del Banco de México.

De tal manera que queda claro que el servicio de banca y crédito es una actividad reglamentada por el mercado de crédito que es considerada de interés general.

La función de banca y crédito se puede encomendar a particulares constituidos en instituciones de crédito, cuyas funciones se encuentran reguladas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 8, entre otros, de la ley de instituciones de crédito.

El concepto de "autoridad" para efectos de la procedencia del juicio de amparo incluye a los actos y omisiones de particulares, siempre y cuando se emitan de forma unilateral, obligatoria, afecten derechos humanos por crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas y tengan su origen en una norma general, con motivo de la prestación de un servicio público o de interés general, por lo que tenemos que el servicio de banca y crédito, al ser una actividad reglada del mercado de crédito, cuyo ejercicio se puede encargar, vía autorización, a los particulares constituidos en instituciones de crédito, por lo que es de interés general, no queda más que concluir que, los actos u omisiones que generen estos, en violación a los derechos humanos de sus cuentahabientes (o de cualquier otra persona que no tenga esa calidad), pueden ser objeto de reclamo en la vía de amparo, tengan o no celebrado contrato con dicha institución, pues la violación de derechos humanos no puede ser permitida ni por el aparente consentimiento de sus titulares, ya que al tratarse de prerrogativas fundamentales y universales, no pueden renunciarse o limitarse, ni por la voluntad de los afectados.

Por lo que, aún y cuando exista celebrado contrato con el banco, el juicio de amparo debe ser procedente, sin que pueda ser motivo de desechamiento el considerar que hay una relación de coordinación por la existencia de un pacto consensual celebrado entre las partes, pues al darse un menoscabo de derechos humanos realizado por la institución de crédito, no puede mantenerse ajeno al control constitucional, por tratarse de actuaciones arbitrarias, que los bancos realizan desde una posición privilegiada, con respaldo de la autorización otorgada por el Estado, la cual, evidentemente, les permite afectar derechos fundamentales en perjuicio de la parte más desprotegida.

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad.

¡Hasta la próxima!