¿Los animales pueden gozar de derechos o ello es exclusivo de las personas? La expresión “derecho” se utiliza indistintamente para nombrar a la disciplina y a su objeto de estudio, de tal manera que se le nombra así a la ciencia del derecho relativa al conjunto de normas jurídicas que hacen posible la vida en sociedad, pero también se refiere a aquellas prerrogativas que tienen los seres humanos, que le son inherentes, y que el Estado está obligado a garantizar y a proteger.

En nuestro sistema jurídico mexicano solo las personas, tanto físicas, como morales, pueden ser sujetos de derecho, pues son los únicos capaces de crear actos jurídicos y generar consecuencias legales.

Sin embargo, desde la década de 1970 ha tomado fuerza el llamado movimiento por los derechos de los animales.

En realidad no es que los animales gocen de derechos y obligaciones como las personas, sino más bien se refiere a la obligaciones y deberes que tenemos los seres humanos de cuidar, proteger y no dañar a todos los demás seres vivos que no pertenecen a nuestra especie.

De manera tal que, por derechos de los animales debemos de entender, aquellas ideas postuladas por corrientes de pensamiento que sostienen que los seres humanos tenemos el deber de respetar la vida y bienestar de los animales.

Por lo que, así como el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas ratificó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tratado internacional mediante el cual se postuló como principio fundamental la protección y respeto a la dignidad del ser humano, 30 años más tarde, el 15 de octubre de 1978, fue aprobada por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Declaración Universal de los Derechos Animales. Se le otorgan “derechos” (por así decirlo) a los animales, estableciendo una comparación entre estos y los seres humanos, sin embargo, más que derechos, se tratan, más bien, de consideraciones morales respecto a prohibir y frenar el creciente maltrato animal que se da en prácticamente todos los ámbitos de la industria que tiene que ver con estos, tal y como sucede en la producción, la experimentación y el comercio de carne, leche, piel, etc.

Hemos convertido a los animales en pacientes involuntarios para todo tipo de experimentos, en mascotas y juguetes sometidos a un comercio sin control, en blanco de apuestas y peleas ilegales, en objetos de ocio, diversión y espectáculo, como la caza, las fiestas populares, los circos, la fiesta taurina, habiéndose incluso institucionalizado alguna de estas actividades como tradiciones culturales que pertenecen al mundo de la cultura, la ciencia y la economía, en la que participan personas e instituciones con altos niveles culturales, intelectuales y sociales.

Se le ha dado tanta importancia a la protección y cuidado de los animales, que la Unesco instituyó el 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos de los Animales.

Por su parte, en 1993, el Consejo Británico Farm Animal Welfare Council postuló “cuatro libertades para el bienestar animal”, siendo estos: la vida, la libertad, no someterlos a situaciones que les generen dolor y no considerárseles simples objetos o propiedades.

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad.

¡Hasta la próxima!