Irán, EE. UU. y la guerra civil de Siria

Las tensiones entre EE. UU. e Irán continúan en incremento, ayer domingo 5 de enero, Irán anunció que dejará de respetar los compromisos del acuerdo nuclear que firmó en 2015 con China, EE. UU., Francia, Inglaterra, Rusia y Alemania, para limitar su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones internacionales y multilaterales impuestas a esta nación (la administración de Trump en 2018, fue el primer país en dejar el acuerdo sellado durante la administración de Barack Obama).

Para comprender de mejor manera la alarmantemente tensa situación existente entre EE. UU. e Irán, debemos conocer los antecedentes suscitados entre ambos Estados, teniendo principal relevancia, la guerra civil Siria.

La República Constitucional Islámica de Irán, la cual desde el siglo II antes de Cristo hasta 1935, era conocida como el gran Imperio Persa, es un país con un extenso territorio y una gran reserva de petróleo y gas natural que le confieren un enorme poder económico e influencia política, principalmente en relación a las naciones del Medio Oriente, como Siria, Irak e Israel, siendo esta última con la que tiene un conflicto ancestral, que ha sido motivo de sangrientos enfrentamientos entre ambos, a los que se han sumado EE. UU. y Rusia.

La guerra civil Siria comenzó en marzo de 2011, derivada de las legítimas exigencias de sus habitantes de democratizar el país y mejorar sus políticas, para ayudarles a lograr un mejor nivel de vida.

Siria vivía desde hacía años una importante crisis económica, la cual fue aprovechada por Irán, el cual, apoyando económicamente a este país, logró imponer su control político, el cual extendió hasta el Líbano, lo que fue más palpable a partir de la Revolución Islámica de 1979.

El control geopolítico logrado por Irán en Medio Oriente tiene por finalidad superior la de reforzar sus posiciones, para disponer de mejores oportunidades de atacar a Israel cuando fuera necesario y conveniente.

Por este motivo fue que Israel, no obstante que no tenía interés real de involucrarse en la guerra civil de Siria, implementó muchos operativos militares en contra de este, pero con el objetivo de impedir que Irán incrementara su capacidad militar en la zona.

En el conflicto de Siria, EE. UU. intervino como aliado de Israel y Rusia (e Irán), de Siria, apoyándolos con armamento, tropas y logística.

La muerte del general Qasem Soleimani, comandante de la fuerza de élite Al Quds, de la Guardia Revolucionaria iraní, acontecida en la madrugada del pasado viernes 3 de enero, en un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad, la capital de Irak, llevado a cabo por el ejército estadounidense, siguiendo las órdenes del presidente Donald Trump, fue solo la gota que derramó el vaso de este añejo conflicto entre ambas naciones.

El sábado 4 de enero, se dio a conocer la decisión de Rusia y China de tomar acciones diplomáticas, de manera conjunta, por considerar “ilegal” el operativo de Estados Unidos en Irak, que terminó con la vida del general Soleimani.

Hasta el momento no se alcanza a apreciar con claridad la magnitud de las consecuencias del problema, y sin duda, no ayuda en nada la actitud de altanería, xenofobia y sinrazón que ha caracterizado a la administración Trump en sus relaciones con otros países. Irán no tiene el poderío militar para hacerle frente a EE. UU. y Rusia y China tampoco están en la posición de enfrentarse abiertamente en un conflicto armado en contra del país norteamericano, por lo que una guerra mundial se ve improbable. Sin embargo, el verdadero riesgo se encuentra en ataques terroristas, los cuales pueden tener consecuencias gravísimas. Esperemos que no.

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y sobre todo de utilidad.

¡Hasta la próxima!