La 4T en Sinaloa

No soy analista político ni me considero con las credenciales y conocimientos suficientes para llegar a un acercamiento formal, razonado y fundado del tema. Soy solamente un ciudadano más que, como todos, tengo mis opiniones al respecto.

No estoy de acuerdo con muchas de las decisiones y acciones que ha tomado el presidente de México. Lo he dicho en varias ocasiones, muchas de ellas han afectado y lesionado gravemente al Estado de Derecho, la economía y sobre todo, la salud y bienestar de los grupos más vulnerables de nuestro pueblo (niños enfermos, personas en situación de pobreza extrema, desempleados, etc.).

Si abordamos la problemática desde la perspectiva de que el presidente López Obrador es sinónimo del partido político Morena, entonces tendríamos que concluir que las decisiones y acciones llevadas a cabo en su administración están íntimamente vinculadas a las del partido.

Esto resulta relevante porque, de ser así, en los recientes comicios, en todos aquellos estados y municipios en los que ganaron los candidatos morenistas, a partir de que entren en funciones, homologarán sus decisiones y acciones a las del ejecutivo federal.

No obstante, pareciera ser que las características, personalidades y visiones de las personas que han sido electas como candidatos de Morena, crean crisoles que refractan las ideologías, pasiones y metas de formas muy diferentes, al grado tal que, pareciera que existe más de un partido Morena.

La personalidad de los dirigentes moldeará en definitiva el modo en que lleve su administración.

Los constantes confrontamientos e imposiciones del presidente de la República, hace que se perciba a Morena como un grupo de beligerantes que no entienden razones y que tienen al país al borde del caos.

Sin embargo, el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha, no guarda semejanza con el presidente de la nación en cuanto a personalidad y estilo.

En principio, la percepción generalizada del Dr. Rocha es el de un intelectual, con amplia cultura, pero sobre todo, conciliador, punto en el que quizá, más que cualquier otro aspecto, se distinga del ejecutivo federal.

El unir y no dividir, es lo que más falta le hace a nuestro país y Sinaloa no es la excepción.

No conozco al Dr. Rocha, por lo que no puedo avalar la percepción que se tiene de él, pero sí conozco a miembros de los que serán parte de su gabinete como el ex magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Enrique Inzunza Cázarez.

De Enrique puedo decir y afirmar, que es uno de los pocos y excepcionales funcionarios públicos que conozco, apasionados del derecho, honesto, con fuertes convicciones y congruente.

Estos atributos, sumados a su capacidad intelectual y administrativa, que ejercerá desde la Secretaría General de Gobierno, hacen que tenga esperanza en que Sinaloa transite, en el siguiente sexenio, por un sendero de luminosidad en el que, el respeto al Estado de Derecho sea una de sus mayores prioridades.

Esperemos que así sea, solo el tiempo lo dirá.

Como siempre un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad. !Hasta la próxima!