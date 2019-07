La economía y el derecho

La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas.

Adam Smith, uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía, considera al ser humano como un ente económico, al tener este impulsos naturales de lucro; así mismo, afirmó que los empeños individuales de los hombres se configuran para componer el bien social.

Smith consideraba que todo individuo se esfuerza por emplear su capital de tal modo que el valor de sus productos fuera maximizado, este no se proponía trabajar por el interés general, ni se preocupaba sino por su propia seguridad, de su propia ganancia o lucro, pero, que al actuar así lograba un objetivo que él no se había propuesto, pues al perseguir su interés particular servía a menudo al interés social con mayor eficacia que en los casos en que tenía realmente la intención de promoverlo.

Para Smith, el mejor balance social era el balance económico, por cuanto el éxito en los negocios conduce al bienestar general.

Por su parte, el “derecho económico” se entiende como el conjunto de principios y de reglas de diversas jerarquías que facultan al Estado para planear indicativa o imperativamente el desarrollo económico y social del país y regular la cooperación humana en las actividades de creación, distribución, cambio y consumo de la riqueza, generada por el “sistema económico”, así como indicar los lineamientos a los cuales se someterá la actividad privada.

Existe, por tanto, una muy estrecha relación entre el derecho y la economía, por la cual se definen las bases, estructura, procesos e impactos económicos de la ley y de las instituciones legales necesarias para el correcto funcionamiento de un país.

El Estado tiene como función esencial la de defender la propiedad privada a través de libertad de los mercados, esto es, sin medidas políticas que suponga control y regulación estatal de la economía, pues esta debe regularse de forma natural por las leyes de la oferta y la demanda.

El Estado debe también, administrar justicia y seguridad, su deber es proteger, en cuanto le sea posible, a cada miembro de la sociedad contra la injusticia y la opresión de cualquier otro miembro de la misma.

La libertad y la seguridad dependen de la administración imparcial de justicia. Para que cada persona se sienta plenamente segura de cualquier derecho que le corresponda, no solo es necesario que el poder judicial esté separado de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sino que debe tener respecto de estos la máxima independencia.

El tema de la economía es de interés fundamental por la dependencia que existe para con la fortaleza, autonomía y desarrollo de un Estado.

La ciencia económica es un desprendimiento del derecho, así como el derecho lo es de la filosofía.

Las primeras reflexiones sobre temas económicos estuvieron relacionadas con la justicia, de modo tal que los filósofos griegos se preguntaban cuál era el “precio justo” de los bienes, y si era justo cobrar interés por los préstamos u obtener ganancias en el comercio.

Es deber del abogado como especialista en derecho el comprender la interacción e importancia existentes entre el derecho y la economía, pues solo de esa manera podrá tener una comprensión contextualmente correcta y real de la situación de la administración e impartición de justicia y el pleno y correcto respeto del Estado de derecho en nuestro país.

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad.

¡Hasta la próxima!