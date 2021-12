La extrema desigualdad económica es síntoma de una sociedad fracturada. El sistema educativo necesita revisar a fondo el trato que da a la infancia empobrecida y realizar un giro contundente en su favor.

Se hace imprescindible una respuesta sistémica y articulada a través de decisiones de políticas públicas y sociales sobre todo en educación, salud, servicios sociales y transferencias de apoyo económico redistributivo.

Es imprescindible incluir en la formación académica una cultura financiera y de negocios, para ello resulta buena idea voltear y tomar como ejemplo a las escuelas con modelos educativos que son punta de lanza en el tema a nivel mundial.

De acuerdo al Ranking Académico de las Universidades del Mundo “ARWU”, posiciona a la escuela de negocios de Harvard en el primer lugar.

La metodología empleada en esta clasificación se realiza utilizando criterios cuantificables y objetivos para proporcionar un punto de referencia mundial de acuerdo a una fórmula que toma en cuenta: el número de galardonados con el premio Nobel o la medalla Fields, número de investigadores altamente citados, número de artículos publicados en las revistas científicas Science y Nature, trabajos académicos registrados en los índices del Science Citation Index y el Social Science Citation Index, entre otros.

La Universidad de Harvard está ubicada en la ciudad de Cambridge, en el estado de Massachusetts, EE.UU., la cual fue fundada en 1636 con el nombre original de The College at New Town para cambiarlo en 1639 por el de Harvard College, como muestra de agradecimiento a su benefactor, el joven clérigo John Harvard, que a su muerte, unos meses antes, había donado a la institución recién creada su biblioteca de 400 volúmenes y la mitad de su considerable patrimonio personal, una suma de 780 libras.

Más tarde la institución volvería a cambiar de nombre a Harvard University como se conserva en la actualidad.

En principio, la Universidad de Harvard tenía un carácter eminentemente religioso.

Cuenta con 12 facultades y escuelas, siendo la de negocios una de las más importantes.

La escuela de negocios de Harvard fue fundada en 1908. Actualmente es una de las instituciones educativas con mayor prestigio del mundo, está dividida en 10 unidades académicas: Contaduría y Gerencia, Negocios, Gobierno y Economía internacional, Gerencia emprendedora, Finanzas, Gerencia General, Marketing, Negociación, Organizaciones y mercados, Comportamiento organizacional, Estrategia y Tecnología y Gerencia de operaciones.

Su sistema educativo de la más alta calidad y de aplicación eminentemente práctica, hace que sus egresados, en sus prácticas profesionales, aporten para ellos y para la comunidad, benefactores que impactan en crecimiento económico y social, así como mayor nivel y calidad de vida, algo muy necesario para nuestro país.

Lo más importante, México tiene que cambiar, debe redefinir sus políticas públicas y sociales en los temas más sensibles como educación, salud, servicios sociales y transferencias de apoyo económico redistributivo para poder llegar así al logro de una riqueza más homogénea y alcanzar la erradicación de la pobreza, lo cual debe ser la mayor prioridad de nuestra nación.

Como siempre un placer saludarlo esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado pero sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!