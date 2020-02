La importancia del ‘corporate compliance program’

Por el clima de incertidumbre y aprensión en el que se encuentran los empresarios en nuestro país, debido, sobre todo, a las políticas implementadas por la administración federal en materia de inversión, crecimiento, desarrollo económico y en materia hacendaria, el corporate compliance program (programa de cumplimiento corporativo), vuelve a adquirir una relevancia fundamental para todo aquel buen emprendedor que lucha por la supervivencia de su empresa.

El programa de cumplimiento corporativo consiste, en una parte fundamental, en un sistema de organización y gestión implementado por la empresa para evitar, o en su caso atenuar, responsabilidades de tipo administrativas, civiles o penales, en las que pueden incurrir las personas a cargo de la sociedad.

Tiene por objeto “normar y regular” la función que tienen las empresas para establecer los procedimientos que aseguren el cumplimiento de sus “reglas internas y externas”, con el fin de garantizar que la actividad que realiza esta y quienes la conforman y actúan en su nombre, lo hagan con apego a las normas legales, políticas internas, códigos de ética y cualquier otra disposición que la compañía esté obligada a cumplir o que haya decidido hacerlo de forma voluntaria como parte de sus “buenas prácticas”.

Este “sistema de gestión” le permite a la empresa tener una mayor visibilidad de su funcionamiento, un mejor control sobre cómo opera y así tomar decisiones de negocios que reduzcan sus riesgos legales, además de poder detectar fraudes en la gestión operativa y comercial.

Se compone de manuales operativos y protocolos que establecen y definen las obligaciones de cada integrante de la compañía, los cuales sirven para la toma de decisiones y, muy importante, en caso de problemas legales, definir y deslindar responsabilidades.

Para una buena y efectiva implementación del corporate compliance program, en principio, se debe realizar, por parte del experto en compliance (un abogado corporativo), un diagnóstico institucional que incluya la detección y eliminación de riesgos, posteriormente se deben diseñar protocolos que contengan de manera clara y precisa las reglas y autorregulación de la sociedad. Una vez concluidos estos pasos, lo siguiente es llevar a cabo programas de capacitación y evaluación periódica del personal.

El compliance más efectivo no es, en todos los casos, el mejor diseñado, sino el que mejor se aplica, por lo que la implementación de un sistema de supervisión y sanciones a cargo de un “oficial de cumplimiento” es indispensable.

En la práctica lo que más sucede en el evento de cuando las empresas cuentan con un compliance program es que este solo se queda en apariencia, no se utiliza, los formatos no se aplican en el día a día, el personal operativo no los conoce o, de plano, nunca fueron capacitados respecto a su contenido.

Para un adecuado uso del compliance program se requiere que cumpla con los requisitos mínimos de metodología (que ya enumeramos) y que su ejecución esté a cargo de un compliance officer profesional.

El corporate compliance program implica para las empresas beneficios que superan por mucho la inversión requerida para su diseño e implementación, ya que este les genera mayor confianza en el mercado, más y mejores créditos, oportunidades de concertar importantes alianzas a nivel nacional e internacional y, sobre todo, prevenir responsabilidades tanto administrativas, civiles como penales.

