La responsabilidad de quienes editan, venden, difunden y distribuyen medios impresos de comunicación

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1.ª CLXXLL/2012 (10.ª), de rubro: “DAÑO MORAL. SUPUESTO EN EL QUE PUEDEN SER RESPONSABLES LAS PERSONAS QUE SE DEDIQUEN A LA EDICIÓN, VENTA, DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS”, estableció como regla general: la no imputación objetiva de responsabilidad para las empresas editoriales; pero reconociendo la existencia de excepciones concretas.

Con ello, se contempla la posibilidad de que se presenten situaciones en la que los órganos directivos de las empresas editoriales, en conjunto con los autores de las notas, afecten el honor y la vida privada de las personas o su propia imagen con el material reproducido en sus medios de comunicación.

La corresponsabilidad de las casas editoriales en la comisión de daño moral se puede dar, por ejemplo, cuando exista un acuerdo de voluntades, expreso o tácito, entre la empresa y el autor, en donde la primera se haya reservado su derecho de revisar previamente el contenido aportado por el segundo, como requisito establecido en el contrato de edición literario, con base en las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Esta situación implica que la editorial realice un análisis previo del contenido de la información, con el propósito de determinar si la publica o no.

De acuerdo a la tesis aislada: I.4.º.C.71 C (10.ª) de rubro: “DAÑO MORAL. RESPONSABILIDAD DE EMPRESAS EDITORIALES, POR AFECTACIÓN A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR Y A LA PROPIA IMAGEN” emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en abril de 2019, ese análisis no se traduce en una previa censura, ni se le impone a la casa editorial la obligación de revisar y seleccionar contenidos y decidir qué notas pueden o no publicar, porque esa actividad se lleva a cabo en cumplimiento a los derechos y obligaciones contractuales.

También podría caer en responsabilidad la empresa editorial cuando de manera intencional, con la publicación busque dañar o afectar a otros, así como cuando sea por “culpa inexcusable”, derivada de que la información que presente el autor sea notoriamente falsa, carente de fuentes comprobables y apartada de las reglas de la lógica y del sentido común, y porque sus premisas sean clara, evidente y rotundamente indemostrables.

La editorial también tendrá responsabilidad cuando sea dueña o titular de los derechos de la publicación, de manera que pueda reimprimir o autorizar a otros la reproducción del contenido en otros medios de difusión.

Otra circunstancia importante a tomar en cuenta es que la editorial podría ser considerada responsable, junto con el autor de la nota, cuando su conducta encuadre en la hipótesis de la llamada, por la doctrina como: “discriminación e inequidad en el cumplimiento de la condena”. Entendiéndose por esta a aquella situación en la que, debido a la mercantilidad de los actos relativos a la obtención de lucro por la comercialización del contenido de las publicaciones de que se traten, de condenar sólo al autor de aquellas, conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, se propiciaría: 1.- El discriminar subjetivamente al autor frente a la editorial, porque a pesar de que ambos lucraron con el mismo acto ilícito, solamente el primero tendrá que soportar la condena, en contravención a lo previsto en el artículo 1.º de la Constitución federal, y 2.- Por enriquecer ilícitamente a la editorial, al lucrar con la publicación declarada ilícita en sentencia, a costa del autor.

Por lo que, aún y cuando por regla general la casa editorial no sea considerada responsable de la publicación de las notas de sus periodistas y columnistas, existen excepciones, como las mencionadas, en las que sí será considerada como tal, de ahí la importancia de la claridad que debe existir en cuanto al alcance y grado de la participación que esta tenga para con los autores, para evitar así conflictos legales que pueden concluir en el pago de cuantiosas cantidades de dinero por concepto de indemnizaciones por daño moral, entre otras consecuencias legales que puedan generarse.

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!