“Los abogados con 10 años de experiencia son gánsters”. Pd: Lo dijo quien deja morir a niños con cáncer

No me gusta hablar mucho respecto a lo que comenta y dice en las mañaneras el presidente López Obrador, porque considero que ya muchos columnistas abordan el tema y, sobre todo, porque de esa forma se le da mayor difusión a lo que él dice, distrayendo la atención sobre los verdaderos y graves problemas de nuestro país (que es lo que él está buscando).

La noticia es noticia siempre y cuando se reproduzca en medios de comunicación, de otra forma se queda en meros comentarios que el aire tiende a llevarse como las gotas de lluvia en un día soleado.

La forma en que ha decidido llevar las riendas de su administración y de los cuales las repercusiones económicas y humanitarias tienen y tendrán gravísimos efectos nocivos para todos los que vivimos y pertenecemos a esta gran nación apenas están por verse en su dimensión real.

Sin embargo, no puedo dejar pasar un atropello de esta magnitud sin abordar el tema de algo que el presidente dijo en la mañanera del viernes 6 de agosto, encontrándose en la ciudad de Los Cabos, Baja California Sur, cuando se le cuestionó por parte de un periodista del periódico la jornada, qué pensaba respecto a los nombramientos que se harán próximamente en el Tribunal Electoral (refiriéndose claramente a las designaciones de los puestos vacantes de magistrados), a lo que éste contestó y que cito: “ …Si es a un abogado, casi en todos los casos el principal requisito, si es para abogado, un cargo en donde se requiere un abogado, 10 años de experiencia. Imagínense un abogado con 10 años de experiencia. Ahora no, pero en un tiempo en que predominó la corrupción… Cómo van a poner ese requisito. Es mejor que no pongan esa antigüedad, porque si sale un joven de la facultad de Derecho trae todavía la ilusión de que va a hacer justicia, ya en 10 años en un régimen corrupto no, ya es un gánster”.

Me parece una falta de respeto inmensurable, sobre todo a la profesión de la abogacía mexicana, que nuestro presidente se exprese así, pues si bien hay muchas personas en nuestra profesión que no merecerían tener ni siquiera el título de licenciados en derecho, también hay muchos, muchísimos, señor presidente, abogados rectos, nobles, éticos, estudiosos, responsables y honrados que verdaderamente aman su carrera, que la ponen por encima de cualquier otra ambición ambigua o mezquina y, que esta aspiración de justicia, ha sido la razón y el motivo al que le han dedicado su vida entera (tengo el orgullo de conocer muchos abogados así, lo cual me honra y enaltece).

Decir que todos los abogados son gánsters es como decir señor presidente que todos los políticos son unos rateros. No podrá negar usted que hay muchos políticos que sólo se han dedicado a llenarse los bolsillos con el dinero del pueblo (lo cual no es exclusivo del régimen anterior).

Decir que un abogado por el sólo hechos de tener diez años de experiencia es un gánster, es una de las mayores aberraciones que he escuchado, denota tal ignorancia y sentido de la proporción que no es propio de una persona con educación y menos, de un presidente de la República.

Un abogado y cualquier otra persona, podrá ser considerado válidamente como gánster (si es que le podemos poner ese adjetivo claramente descalificativo) o de corrupto, sólo cuando se demuestre ello en un juicio, en el cual se haya dictado sentencia definitiva, seguida de un proceso legal en el que se hayan respetado las formalidades esenciales del procedimiento legal aplicable al caso concreto, y se le haya dado la oportunidad, a todas las partes por igual, de audiencia o defensa.

Esto es así no porque yo lo diga, sino porque lo dice la máxima autoridad que hay en nuestro país, que no es usted señor presidente, sino la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 05 de febrero de 1917 por el Congreso Constituyente de Querétaro, el cual debe la legitimidad de su origen al triunfo de la lucha armada revolucionaria en donde perecieron muchos mexicanos, hartos de vivir bajo el yugo de los que ejercían en su tiempo el poder económico y el político.

Dónde deja usted, señor presidente, el derecho humano a la presunción de inocencia; dónde está el respeto al derecho humano a ser tratado como igual, el derecho fundamental a ejercer la carrera o profesión de nuestra preferencia y, la obligación del Estado de proporcionar el escenario, las herramientas y las condiciones propicias para que todos los mexicanos podamos desarrollarnos en el trabajo de nuestra preferencia, aunque éste sea el de abogado, que yo sé que a usted no le agrada, y no obstante que su Secretaria de Gobernación es una ministra en retiro, la cual debe cien por ciento de su formación y experiencia al que usted llama: régimen anterior corrupto. Mismo caso se encuentra el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, uno de sus favoritos o, quizá después de haber rechazado la ampliación de su cargo ya no lo sea tanto.

Además, quién le dijo a usted que todos los estudiantes recién egresados de la carrera de derecho persiguen un ideal de Justicia. Cada quien tiene sus razones por las cuales escogieron la carrera de leyes y créame que habrá quienes se encuentran también en esa filas, aquellos que sólo buscan ejercer la carrera para enriquecerse en algún puesto público.

Para hablar de calidad moral primeramente se necesita tenerla y ello, discúlpeme, usted no la tiene. Un presidente que deja morir niños, a criaturas inocentes, por falta de tratamiento y de medicinas para el cáncer bajo el argumento de que ya no quiere darles contratos a los proveedores de Peña Nieto o de Calderón, discúlpeme de nuevo, pero, no merece de mi parte ninguna consideración moral en lo absoluto, sino todo lo contrario.

Como siempre un placer saludarlo esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!

