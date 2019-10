Pensión alimenticia, nuevos parámetros para definirla

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2.a/J. 40/99, de rubro: RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO, determinó que cuando en un juicio laboral por despido injustificado, el demandado, es decir, el patrón, niega la existencia de la relación laboral y afirma que es de otro tipo, con ello, de inicio, está reconociendo la existencia de una relación jurídica que lo vincula con el actor, con lo cual también afirma que dicha relación es de naturaleza distinta a la que le atribuye su contrario (no laboral, pero sí de otra clase).

De modo tal que el patrón queda obligado a probar cuál es la clase de la relación jurídica que afirma tiene con la trabajadora actora, porque en ese caso su respuesta encierra una afirmación.

Luego entonces, en el supuesto de que la actora reclame un despido injustificado y el patrón afirme que la relación que lo une con ella no es laboral, sino de “matrimonio o concubinato”, de conformidad con los artículos 1.o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11, numeral 2, inciso “a”, de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Junta de Conciliación competente debe juzgar con “perspectiva de género” al advertir la existencia de dos relaciones: una laboral (aún pendiente de demostrarse) y otra de tipo familiar afectiva entre la trabajadora y el patrón (confesada por el demandado y no refutada por la actora).

La obligación para la Junta de Conciliación de juzgar bajo una perspectiva de género nace por la sola circunstancia de su categoría sospechosa (mujer y trabajadora), dado que el despido pudo derivar de la ruptura de la relación familiar, por lo que existe el “indicio de que puede tratarse de un acto discriminatorio por razón de su género”.

Debido a ello, cuando durante el juicio, el patrón niega la relación laboral y señala que esta es de otro tipo, esa negativa no es lisa y llana, y no obstante que se haya demostrado el matrimonio o concubinato, no procede la reversión de la carga probatoria a la trabajadora, ya que, ante su desventaja por razón de su género, sumada a la sospecha de discriminación, el patrón pierde este beneficio procesal.

En consecuencia, debe tenerse por probada la existencia del vínculo de trabajo, incluso, en el caso de que el patrón pruebe el matrimonio o concubinato, pues rige la regla general de que es a él a quien corresponde la carga de acreditar que no ocurrió el despido, porque al juzgar debe evitarse cualquier sospecha de discriminación por razones de género dentro de la relación de matrimonio, concubinato o de cualquier otro estado civil.

FE DE ERRATAS: Con el objetivo de informar con la mayor veracidad y datos posibles, para que de esa manera usted cuente con más elementos para formar su propia opinión de los hechos acontecidos el jueves 17 de octubre en Culiacán, Sin., hago de su conocimiento que, en relación a mi anterior participación, titulada ¿Qué sucedió en Culiacán en realidad?, publicada el pasado viernes 25 de octubre, tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo el Dr. Juan José Ríos Estavillo, fiscal general del Estado, para hacerme las siguientes aclaraciones, las cuales transcribo de manera literal: “Estimado Juan... te pido por favor que en tu próxima colaboración aclares que la persona a que se refiere tu columna nunca estuvo en instalación alguna de la Fiscalía del Estado. (Si tenías dudas pudiste haberme hablado, y con todo gusto hubiese aclarado lo pertinente). Como sabes bien, cuando se ejecuta una orden de aprehensión (si fue el caso) la autoridad respectiva de inmediato debe poner al aprehendido a disposición de un juez. Además, las autoridades federales han señalado (implícitamente en el caso de la Fiscalía local) que ninguna autoridad estatal participó en su operativo. Gracias de antemano y saludos a todos. Por cierto, tampoco tenemos en el edificio oficinas como lo señalas en tu participación. También te señalo que, en el momento de los lamentables hechos, había más de 100 personas en el edificio de la Fiscalía”.

