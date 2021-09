Sociedades en los Estados Unidos de América

¿Sabía usted que, aún y cuando seamos mexicanos, en prácticamente cualquier estado del vecino país del norte podemos constituir una sociedad o empresa? El término sociedad proveniente del latín “societas”, se refiere a la unión o alianza de una agrupación o conjunto de seres vivos que viven en comunidad.

Las sociedades o compañías modernas no requieren necesariamente de la concurrencia de dos o más personas que se asocien, ya que esta puede estar constituida por una sola.

Existen varios tipos de empresas en Estados Unidos que una persona puede crear, como, por ejemplo, la de un solo socio llamada “Sole Proprietor” en la cual este único socio asume toda la responsabilidad financiera y operativa. Los activos de la persona están directamente ligados a los de la empresa.

Está también la de Asociación General o “Partnership”, en la que dos o más personas forman una sociedad. Los socios comparten beneficios, pérdidas y la gestión de la empresa. Cada socio responde por las deudas de la sociedad con su propio patrimonio. También se responde por los daños que un socio pueda causar durante el ejercicio de la actividad de la sociedad.

Asimismo, está la Asociación con Responsabilidad Limitada o “Limited Liability Partnership”, conformada por dos o más socios, comunes en profesiones, como abogados, doctores, médicos, etc. Todos los socios son responsables de las deudas y compromisos contraídos. Sin embargo, las responsabilidades profesionales (negligencia, mala praxis, etc.) se mantienen individuales. No todos los estados de EUA la permiten.

La Sociedad Limitada (“Limited Partnership”) está conformada por dos o más socios, personas o entidades. La responsabilidad está limitada y no responden por las deudas de la sociedad con su propio patrimonio. La excepción es para aquellos socios que intervienen en la gerencia. Así, unos socios tienen responsabilidad ilimitada y otros limitada.

También está la Corporación C o “C Corporation”, es una entidad totalmente separada de los socios y estos no responden por las deudas o compromisos. Sin embargo, pagan doble tributación. La Corporación C paga impuestos y los socios deben declarar también los dividendos de forma individual y pagar el impuesto correspondiente.

Existe, de igual manera, la Corporación S o “S Corporation”, en la que los socios tienen responsabilidad limitada igual que la de los de la Corporación C, pero a la hora de pagar impuestos lo hacen como los propietarios únicos o los socios de las asociaciones. A nivel federal, no hay doble tasación. Esto es así también a nivel estatal en la mayoría de los estados, si bien hay excepciones y algunos imponen tasas similares a la de la Corporación C.

Una de las más utilizadas y comunes en los Estados Unidos es la Compañía de Responsabilidad Limitada, “Limited Liability Company” o LLC. Es una combinación de Corporación y Sociedad Limitada. Aquí los socios solo responden de las deudas de la sociedad con el capital de esta, nunca con el propio. Los impuestos son responsabilidad individual de los accionistas.

Está también la Compañía de Responsabilidad Limitada Profesional, muy similar a la Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC). La diferencia principal es que todos los socios de la empresa deben pertenecer a la misma profesión.

Corporación Profesional

Para poder formar una Corporación Profesional es necesario que todos los socios pertenezcan a la misma profesión.

Tener una compañía en los Estados Unidos puede resultar una buena opción para el emprendedor que busca una mayor seguridad al invertir su capital en un lugar con más estabilidad económica, política y financiera.

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!