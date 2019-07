Trabajadora embarazada, el escrito de renuncia es insuficiente para demostrar aquella

En el evento de que en un juicio laboral una trabajadora alegue haber sido despedida y el patrón se excepcione argumentando que no es verdad, sino que ella renunció voluntariamente, no basta que este exhiba como prueba el escrito de renuncia firmada por aquella si al momento de la terminación del empleo se encontraba embarazada, ya que no es creíble que la mujer prescinda de su trabajo en esas condiciones, sobre todo por lo gastos que implican el alumbramiento y la necesidad de acceder a los servicios médicos que motivan su condición de preñez, aunado a que se considera, por parte de los tribunales, como una práctica común que los patrones ejerzan actos de coacción en contra de sus empleadas con motivo de su embarazo.

En consecuencia, en los casos en que el patrón oponga la excepción de renuncia y la trabajadora demuestre que al momento de la terminación de la relación laboral se encontraba embarazada, el empleador deberá acreditar que la renuncia fue libre y espontánea, sin que haya mediado ningún tipo de presión o coacción, no siendo suficiente para demostrar ello la sola presentación del escrito que contenga su renuncia (aun y cuando este documento no haya sido objetado durante el juicio), sino que se requiere también la exhibición de elementos de pruebas adicionales en atención y observancia al principio general de derecho de primacía de la realidad, consagrado en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prescribe en esencia que, para que la situación alegada sea convincente, debe ser creíble y lógica que haga sentido y tenga congruencia con el contexto real de la situación, para lo cual el órgano de impartición de justicia debe juzgar utilizando una metodología libre de formalidades, pero sin afectar la igualdad entre las partes y sin transgredir el debido proceso, con el fin y el objetivo de lograr soluciones justas al conflicto, eliminando requisitos innecesarios, excesivos y carentes de razonabilidad y proporcionalidad que impidan y obstaculicen el acceso a la justicia.

Así lo sostiene la jurisprudencia por contradicción, publicada el pasado viernes 12 de julio en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ubicable en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx?Tesis=Tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: TRABAJADORA EMBARAZADA. SI EL PATRÓN SE EXCEPCIONA ADUCIENDO QUE LA ACTORA RENUNCIÓ Y ESTA DEMUESTRA QUE AL MOMENTO DE CONCLUIR EL VÍNCULO LABORAL ESTABA EMBARAZADA, EL SOLO ESCRITO DE RENUNCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR QUE FUE LIBRE Y ESPONTÁNEA.

Dicha jurisprudencia sostiene que “juzgar con perspectiva de género implica reconocer la realidad sociocultural en que se desenvuelve la mujer, lo que exige una mayor protección del Estado con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus derechos y eliminar las barreras que la colocan en una situación de desventaja, lo que es sobre todo más relevante e importante cuando se encuentra en estado de embarazo, momento en el que requiere gozar de la atención médica necesaria de los periodos pre y posnatal y de las demás prestaciones de seguridad social que garanticen el bienestar de ella y del menor”.

