¿Juan Fierro qué tenía más importante que hacer que no asistió a la reunión para ver tema Nora?

Por la borda. No cabe duda que uno propone y la naturaleza dispone. Después de los dimes y diretes, pros y contras por el inicio de las clases presenciales, Nora vino a poner un estate quieto al asunto. Ahora sí que aunque llueve, truene y relampaguee y se vaya o venga Nora, los más de 40 mil niños que volverían a las aulas en más de mil 300 escuelas, se quedarán en casa. El fenómeno meteorológico impidió que se cumpliera. Hoy 30 es el inicio de clases pero como estaban: en línea. El titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), Juan Alfonso Mejía López, dio a conocer que todos los estudiantes del estado iniciarán sus clases de manera virtual o a distancia. Así de fácil.

Apuros. Los que ya no saben a qué santo encomendarse son los vecinos del fraccionamiento Las Mañanitas. Y es que como dice La Chimoltrufia: para qué decir que no, si sí les gustó que les pusieran el cárcamo para desaguar en época de lluvia, pero piden a las autoridades que no se pasen, que no lo prendan cuando ya tienen el agua hasta el cuello y todos sus muebles nadando entre la corriente, porque es lo que ha sucedido desde que está ahí. Otra, afirman, cómo se les ocurre que la obra tenga un vigilante pero que no sea el encargado de ponerlo en operación ante una contingencia y que deban esperar “al bueno”, que vive en otro sector muy alejado de ellos. A ver si ahora que está el alcalde Juan Fierro se rectifica este error y lo prenden antes de que se les eche a perder lo poco o lo mucho que tengan los vecinos en sus casas o qué, ¿todo va a seguir como cuando estaba Billy Chapman?

Otra vez. De quien no debería extrañar su comportamiento si dijo que seguiría los pasos del alcalde predecesor, es el presidente municipal sustituto de Ahome, Juan Fierro. A la reunión que tuvieron las autoridades de los tres niveles de gobierno para acordar acciones preventivas que cada municipio implementará por la llegada del fenómeno natural Nora, tampoco asistió. En la reunión virtual pudo verse a funcionarios de Conagua; a Jaime Montes; al secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, en representación del gobernador. Incluso la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, apareció con su hija en brazos. ¿Juan Fierro qué tenía más importante que hacer?

Cada quien por su lado. Y si el jefe anda por su lado, también los empleados. Dicen que los funcionarios del Ayuntamiento de Ahome se sienten con un pie en el estribo que ni siquiera convocaron a la reunión a todas los involucrados en el Consejo Municipal. Ni representantes de Protección Civil estatal ni autoridades navales ni militares asistieron porque no fueron invitados. Así que la agarró solo el coordinador municipal de Protección Civil de Ahome, Salvador Lamphar. Inició ayer el reparto de productos como colchonetas, cobijas y agua para los refugios temporales que se instalaron ante la posible llegada de Nora. También supervisaron los lugares de mayor riesgo de provocar inundaciones, como taponeos en los drenes, entre otras labores. ¿Qué se traen, pues?

Sigue trabajando. El que sigue trabajando y parece demostrar que pone oídos sordos a los rumores es el delegado de Programas Federales, Jaime Montes. Mientras sacaron “el borrego” de que lo habían cesado como delegado, él contestaba que seguía en la planeación de la vacunación y otras tareas. Eso sí, esperando donde lo pongan para trabajar. Ayer declaró que se tuvo que reagendar la vacunación programada para iniciar el día 30 por la presencia de “Nora”. Lo programado en San Ignacio, Escuinapa y Culiacán se reagenda un día más. En Los Mochis esperan vacunas de AstraZeneca que en la semana pueden llegar y vacunar en el tiempo cumplido de cada biológico. Los más apurados son los de la segunda dosis de 40-49 años. En cuanto llegue, en tres días inician.