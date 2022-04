Últimos nuestros con 40 o más jonrones

audima

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “El hombre que no tiene suerte para casarse no sabe la suerte que tiene”... Don Sincero.-* Los Yankees obsequiarán réplicas de la placa de Derek Jeter en el Hall de la Fama, a todo el que asista al juego, con los Rays de visita, el viernes nueve de septiembre, a las 7:05 de la noche… * El Juego de los Veteranos en Yankees Stadium este año, será el sábado 30 de julio a las 2:05 de la tarde. Es una de las fiestas más rimbombantes en El Bronx, porque enfrenta, en interesante juego, a muchas de las grandes figuras en la historia del equipo. ¡Que lo disfruten!… ** Poder latinoamericano…: Entre los últimos de cada equipo con 40 o más jonrones en una temporada de Grandes Ligas, figuran, Nelson Cruz (Marineros), 43 en 2016 y (Twins), 41 en 2019; Fernando Tatis hijo (Padres), 42 en 2021; Albert Pujols (Cardenales), 42 en 2010; Carlos Peña (Rays), 46 en 2007; Vladimir Guerrero hijo (Twins), 48 en 2021; Ronald Acuña (Bravos), 41 en 2019; Eugenio Suárez (Rojos), 49, en 2019; Miguel Cabrera (Tigres), 44 en 2013; Salvador Pérez (Royals), 48, 2021.“El secreto del éxito como mánager es mantener a los peloteros que te odian bien separados de los que aún están indecisos”... Casey Stengel.- * El comisionado, Rob Manfred, ordenó instalar humidores o humedadores, en los 30 estadios, para disminuír el número de jonrones. La humedad frena la pelota en el aire…* Los humidores no fueron inventados para usarse en el beisbol, sino para las fábricas de tabacos, ya que mantienen los puros frescos durante meses… * El lanzador slugger, Shohei Ohtani, está decidido a dejar muchos nuevos records. Compañeros suyos de equipo en los Angelinos, cuentan que vive preguntando por las marcas más difíciles, tanto de bateo como de pitcheo. Y recalca que tratará de alcanzarlas… * El infielder dominicano, José Ramírez, de 29 años, está en dificultades, para continuar con los Indios. Cobró nueve millones 400 mil dólares el año pasado y su contrato tiene opciones de 12 millones este año y 13 millones el próximo. Puede ser agente libre en 2023. Sus agentes, “Repúblik Sports”, quieren que José quede libre ya. En 980 juegos y tres mil 545 turnos, ha sacado 163 jonrones e impulsado 540 carreras, ha robado 154 bases y batea para 278…“Tuve muy mala suerte en mis dos matrimonios. La primera esposa se fue con un amigo mío, y la segunda no”... Joey Adams.-

