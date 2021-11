Carlos Correa quiere cobrar 320 millones

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “A nadie le va peor en esta vida que a un piojo en una peluca”… Pacomio.-

Los gerentes generales de las Grandes Ligas, quienes cada año se reúnen en convención, especialmente para negociar por los peloteros que necesitan, han tenido esta vez en Carlsbad, California, una preocupación mayor. Ni siquiera los Yankees, clamando por shortstop, center fielder y pitcheo, han logrado algo concreto.

Porque esos ejecutivos están más atentos a la posible huelga que temen estalle el primero de diciembre, ya que el último de este mes de noviembre termina el contrato, y porque los líderes de ambos lados están lejos de llegar a los acuerdos necesarios.

La última huelga en el beisbol fue hace 26 años.

Entre otras cosas, los representantes de los bigleaguers se oponen a aspiraciones de los propietarios de equipos, como la de modificar las reglas de los agentes libres. Piden que en vez de necesitar seis temporadas en Grandes Ligas para declararse libres, sea haber cumplido 29 años y seis meses de edad.

Y el impuesto al lujo que se cobra si el presupuesto sobrepasa los 210 millones de dólares, esperan los propietarios que se reduzca esa suma a 195 millones, como era en 2017.

Por ejemplo, los Yankees pagaron en 2020, por ese impuesto, 25 millones 290 mil dólares. Pero en 2021, los contratos de sus peloteros fueron por 137 millones, y el límite era 208 millones, por lo que no tuvieron que pagar nada.

Por cierto, el shortstop que quieren los Yankees es el puertorriqueño Carlos Correa, de 27 años, pero los Astros le ofrecieron 160 millones por cinco temporadas, lo que sería el contrato más grande firmado por este equipo.

Los agentes de Correa, Jon Rosen at WME, han comentado con sus allegados, que aspiran lograr una negociación para 10 campañas por no menos de 320 millones. Y que prefieren sea con los Astros.

-o-o-o-o-

Tuve la suerte de ver a Bruno Egloff dictando clases de inglés en la Universidad Simón Bolívar, de Caracas. Y tengo la suerte de tener ejemplares de las cinco ediciones de sus reglas del beisbol. La quinta, que acaba de aparecer, consta de 370 páginas.

Como siempre, son reglas amenas, divertidas, históricas.

Cuando se refiere a la regla 7.01(B), acerca de los extra innings, relata de paso…: “El juego más largo hasta ahora ha sido el celebrado en 1920, Brooklyn-Boston. Terminaron empatados a una en 26 innings”.

-o-o-o-

“Sin ciencia no hay futuro”… Anónimo.-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.