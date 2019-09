Carta desde el más allá de César Tovar para Odor

Coral Gables, Florida. (VIP WIRE)-. “El santo más iluminado es el Santo Niño de Antorcha”… Toño Salgado.-

-o-o-o-o-

Mi apreciado Rougned Odor…:

Me hubiera gustado escribirte para felicitarte por tus éxitos en las Grandes Ligas. Pero me encuentro con que apenas a los 25 años de edad estás en peligro de que los Rangers no te renueven el contrato, y como será por bajo rendimiento va a ser bien difícil que tus agentes Beverly Hills Sports Council convenzan a algún otro gerente general de que te firme.

La verdad, por poco me caigo cuando vi tu promedio al bate, un escuálido 201, el peor de todos los bigleaguers 2019. ¡¿Cómo vas a batear solo dos hits en cada 10 turnos?! Algo fatal ocurre contigo, porque no eres ningún novato, estás en tu sexta campaña en la Liga Americana, por lo que ya debes conocer el pitcheo.

Si te ofrecen contrato para las Menores ni lo pienses, fírmalo. Y entonces prepárate y pon el ciento por ciento al ver cada lanzamiento, habla con los entrenadores y córtate esa barba. La verdad es que se te ve horrible, y desaseado. A algunos les lucen las barbas, pero a ti no. Quizá te estorbe para batear.

Creo que vas a tener que escoger entre irte a las Menores o quedarte en tu casa. ¡¿Cuál equipo va a querer un segunda base que batee para 201?

Rougned, eres bateador zurdo, lo que se supone una ventaja. Sácale partido a eso.

¿Sabes lo que creo? Que los deseos, el entusiasmo y la dedicación sirven mejor que las habilidades naturales. Y lo creo porque yo no brillaba por las facultades que traje de la cuna. Tuve que inventar cómo hacerme bigleaguer y después, cómo mantenerme en ese nivel. Pero no he sido el único, los ha habido mejores que yo, y el ejemplo mayor es el de Pete Rose, quien solo recibió de papá Dios la facilidad para chocar la pelota. Más nada. Y, sin embargo, fue el mejor de su época, gracias a su enorme empeño. Si quieres no te cortes la barba, pero batea, por lo menos para 260 o 270. Ayúdate a ti mismo.

Tu amigo, César Tovar.

--o-o-o-o—

Retazos.-

** Todo parece indicar que Mookie Betts, de 26 años, uno de los bigleaguers más completos del momento, será agente libre dentro de unos días.

Porque los Medias Rojas que botaron al presidente de operaciones de beisbol, Dave Dombrowski, de los mejores en la especialidad, no van a sufrir resquemores a la hora de dejar ir al mejor pelotero de su roster, para no tener que pagarle 430 millones, o sea, lo que los Angelinos le han de pagar a Mike Trout, de 27 años, en las próximas 12 campañas.

De paso, los Padres firmaron a Manny Machado, igualmente de 27 años, por 300 millones para 10 temporadas; y los Phillies a Bryce Harper, de 26 años, por 330 millones para 13 años.

Y los agentes, VC Sports Group, están seguros de que Mookie es superior a esos tres.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.