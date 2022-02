Los Dodgers quieren salir de Trevor Bauer

audima

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Tuve una novia que era tan bonita como fea, tan gorda como flaca y tan ignorante como ilustrada”… Yogi Berra.-

-o-o-o-o-

El pelotero mejor pagado, el pitcher de los Dodgers, Trevor Bauer, fue absuelto, pero podría ser sancionado por Major League Baseball (MLB).

Bauer es acusado por una muchacha que dice fue atacada a golpes por él durante encuentros sexuales.

El fiscal de Los Ángeles no encontró evidencias. Explicó que estudió una serie de mensajes electrónicos entre Bauer y la dama en cuestión.

Los Dodgers esperan la decisión del comisionado, Rob Manfred, de suspender o no a Bauer.

Las sanciones de MLB por violencia han sido desde 15 juegos hasta los 162 de una temporada completa.

Ejecutivos de MLB interrogarán a Trevor Bauer y examinarán sus evidencias. Pero, el lockout debe terminar antes de anunciarse cualquier sanción, a la cual podrá apelar el acusado.

Los Dodgers tienen firmado a Bauer para este año y 2023, por 64 millones de dólares, el mayor sueldo en la historia. Pero no le pagarían durante la posible suspensión. Sin embargo, lo pueden cambiar a otro equipo, pero solo si Bauer lo acepta. Ahora, si lo dejan libre, tendrán que pagarle los 64 millones, aún cuando sea suspendido.

Por disciplina, los Dodgers no quieren a Bauer en su róster, aun cuando tienen solo a dos abridores, Walker Buehler y el mexicano Julio Urías.

Peloteros suspendidos por la política de MLB acerca de la violencia…:

Aroldis Chapman, Yankees, marzo 1, 2016, 30 juegos.

José Reyes, Rockies, mayo 13, 2016, 51 juegos.

Héctor Olivera, Bravos, mayo 26, 2016, 82 juegos.

Jeurys Familia, Mets, marzo 29, 2017, 15 juegos.

Derek Norris, agente libre, septiembre 1, 2017, por el resto de aquella temporada.

Steven Wright, Medias Rojas, marzo 23, 2018, 15 juegos.

José Torres, Padres, junio 8, 2018, 100 juegos.

Roberto Osuna, Blue Jays, junio 22, 2018, 75 juegos.

Addison Russell, Cachorros, septiembre 21, 2018, 40 juegos.

Odúbel Herrera, Phillies, julio 5, 2019, 85 juegos.

Julio Urías, Dodgers, agosto 17, 2019, 20 juegos.

Domingo Germán, Yankees, enero 2, 2020, 81 juegos.

Sam Dyson, agente libre, marzo 5, 2021, 162 juegos.

ATENCIÓN.- El archivo de estas columnas en Google si entras por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.