- Las Grandes Ligas merecen respeto

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Es muuuuy peligroso vivir con ellas… Pero no se puede vivir sin ellas… Y no… no me refiero a las mujeres, sino a las tarjetas de crédito”… Pacomio.-

“El problema de pagarlo todo con tarjetas de crédito es que Visa y Master Card no aceptan American Express”… Joseph McKadew.-

La pregunta de la semana…: El japonés Hideo Nomo y otros cuatro lanzadores del Hall de la Fama tiraron juegos sin hits en cada una de las dos Ligas Grandes. ¿Quiénes fueron esos cuatro?

La respuesta…: Cy Young, Nolan Ryan, Jim Bunning y el único zurdo, Randy Johnson.

Colopicosos mal educados.- Lamentablemente, la autoridad del comisionado del beisbol y de los propietarios de equipos, sus mánagers y coaches, ha llegado a cero. Y eso ha convertido el espectáculo de las Grandes Ligas en montones de escenas de horroroso aspecto.

A Willie Mays o a Joe DiMaggio se les veía en el centerfield, recién rasurados en el clubhouse, con las gorras bien calzadas porque se lo permitían sus cortes de cabello a lo caballero. Hoy día, barbas que no dejan ver cómo son las caras, melenas en abundancia propia de las de las damas, hechas clinejas pintorreteadas de color rubio, y en vez de atender al juego hacen morisquetas imitando a los Mara Salvatrucha.

Pero, bueno, ¿por qué esa manía de querer ser rubios?

No es un espectáculo de Grandes Ligas, es una ridiculez. Pero si el comisionado o el mánager reclamara, lo acusarían de violación de los derechos humanos y de invadir la privacidad. La gran mayoría de los fanáticos odian tales aberraciones, aun cuando quienes más bulla hacen son los culopicosos de muy baja educación y pésimo sentido de la belleza y de las buenas costumbres.

Un hurra para los Yankees… Ya saben por qué.

“Las personas a quienes les da mucho miedo robar, y además, son muy orgullosos para pedir y muy pobres para pagar, resuelven con las tarjetas de crédito… Dick Secades.

“Las tarjetas de crédito te permiten comprar muuuucho más fácil… Y pagar muuuucho más difícil”… Joey Adams.-

Acusadores acusados.- En transmisiones de juegos virtuales, narradores y comentaristas de los Mets, se burlaron y criticaron a los Astros por el supuesto robo de señas con ayuda electrónica.

Ante los micrófonos estaban, Ron Darling, Keith Hernández y Gary Cohen, los acusadores, acusados…

El Día de Jackie.- Ayer miércoles 15, hubiera sido El Día de Jackie Robinson en Grandes Ligas, con todos los peloteros usando el número 42 en los uniformes, y en lo mejor de la campaña pro fondos de la Fundación que ayuda a estudiantes de bajos recursos. ¡Amanecerá y veremos!...

“Cuando pagas con la tarjeta de crédito, sientes que estás estafando a alguien. Ahora, cuando pagas a la tarjeta de crédito, sientes que te estafan a ti”… Dick Secades.-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.