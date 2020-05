- Pujols se niega a colgar el bate

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “¡Eeeeeepa! que la espuma también es cerveza”... Eva Hache.-

Si el coronavirus y los culopicosos lo permiten, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años prestando servicio diario, de lunes a domingo.-

La pregunta de la semana…: Ahora, en 2020, hace cien años de la llegada de Babe Ruth a los Yankees, procedente de los Medias Rojas. ¿Cómo bateó El Bambino en 1920?

La respuesta…: Terminó con promedio de 376 y no pudo ser campeón, porque George Sisler bateó para 407. El Babe sacó 54 jonrones, nuevo récord, impulsó 135 carreras, anotó 158 y recibió 150 bases por bolas.

Pujols no se retira. Albert Pujols (Angelinos) habrá jugado en 21 temporadas de Grandes Ligas, cuando esté por comenzar la de de 2022, y habrá cumplido sus 42.

Además, por jugar a la pelota y por anuncios publicitarios, le habrán pagado 424 millones 40 mil 436 dólares. Y el de 2021 será el último año de su contrato por 10.

Pero no piensa retirarse. Miren lo que Pujols acaba de declararle a Alden Gonzalez de ESPN…:

“Si, es cierto, ese será el último año de mi contrato, pero eso no quiere decir que no pueda seguir jugando. No he cerrado esa puerta y tomo ésto año tras año. Jamás he dicho que vaya retirarme. Cuando llegue el momento, veremos”.

“Mi nombre es Comoyó, porque cuando me iban a bautizar, papá le dijo al cura….:

Quiero que mi hijo se llame como yo”… Sábados Felices.-

Muy difícil vender.- En la peor época de los 58 años de existencia de los Mets (llámese coronavirus), los propietarios, Fred y Jeff Wilpon, insisten en vender el equipo. Hace año y medio han discutido con cinco probables compradores, sin haber podido concretar la operación. Alex Rodríguez, su Jennifer López y socios, figuran entre los aspirantes a quedarse con Citi Field y ocupantes. Y otro de los más sonoros compradores ha sido Wayne Rothbaun, aquel que también ofreció mil 200 millones por los Marlins en 2017. Fred y Jeff han recibido numerosas ofertas, desde dos mil 700 millones de dólares, la mayor, hasta mil millones…

Eran espectaculares.- La agresividad en las bases ha muerto. Solo dos en 150 años de Grandes Ligas, y a comienzos del siglo XX, han robado más de una vez en un juego, segunda, tercera y home. Ty Cobb cuatro veces, Honus Wagner dos. Hay que saber salir, correr muy bien y tener valor…

“Hoy día hay quienes no saben diferenciar lo de ir a la moda o disfrazarse de delincuente”… La Pimpi.-

“Claro que opino contra algunos jóvenes que se presenten como marranos, porque quiero una humanidad instruida bella, aseada, bien hablada, elegantemente vestida y respetuosa”… Armandina Cisneros de Uslar.-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.