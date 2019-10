10 años del perfecto que hizo imperfecto Jim Joyce

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE). “Nada es perfecto, ni siquiera un juego perfecto”, Armando Galarraga.

Cuando la próxima temporada esté por llegar a la mitad, el dos de junio, hará 10 años de estar escribiendo y hablando del juego perfecto de 28 outs, lanzado por Armando Galarraga (Tigres).

Jamás se hubiera recordado tanto la hazaña, si Jim Joyce hubiera sentenciado out a Jason Donald, quien conectó roletazo por terrenos de la inicial, que recogió Miguel Cabrera y envió la pelota a Galarraga, quien cubría la base.

“¡Safe!”, dijo Joyce moviendo sus manos, palmas para abajo. Inmediatas protestas. Después, el mismo Joyce aceptó que había sido un lamentable error. Ese hubiera sido el out 27 en fila. El bateador siguiente fue out. Juego de un hit. Historia de nunca acabar. Hacía cuatro días, el 29 de mayo, que Roy Halladay (Phillies) había tirado perfecto frente a los Marlins, el número 20 en la historia, ¿quién lo recuerda? Y el nueve del mismo mayo, Dallas Braden (Atléticos) lanzó otro perfecto frente a los Rays, ¿quién lo recuerda? No he leído mucho de estos dos juegos.

Para el juego después del imperfecto, el mánager Jim Leyland mandó a Galarraga a entregar la alineación, por lo que se encontró en el home plate con Joyce, quien, caballerosamente, le presentó excusas. Armando sonrió, y dijo “nadie es perfecto”, le ofreció un apretón de manos, que fue aceptado con gusto. Inolvidable escena en la historia del beisbol.

Por tal comprensión, Armando Galarraga recibió la Medal of Reasonableness.

El hombre necesitó solo 83 lanzamientos para hacer los primeros 27 outs y cinco más, 88 (67 strikes), por lo que provocó Joyce. De haber sido un perfecto de 27 outs, habría sido el de menos pitcheos desde los 74 de Addie Joss, hacía 102 años, en 1908.

La victoria de los Tigres fue 3-0, y tres fueron los Indios strikeouts, en el juego llamado a veces, 28-out perfect game, otras, The Imperfect Game, Pero yo prefiero titularlo simplemente: “Galarraga game”.

Retazos. El juego perfecto de Sandy Koufax fue su cuarto no-hit, en cuatro años consecutivos. El de la perfección en Dodgers Stadium, frente a los Cachorros, el nueve de septiembre de 1965, necesitó solo 1.43 horas para sus nueve innings.

Primer perfecto bajo alumbrado artificial y estuvo cerca de ser un doble no-hit, ya que el abridor por Chicago, Bob Hendley, permitió un solo incogible, un fly por el left field, que cayó y permitió a Lou Johnson dos bases.

Los Dodgers anotaron en el quinto inning. El mismo Johnson, base por bolas, llegó a segunda por sacrificio y a home porque robó tercera y el catcher, Chris Krug, tiró mal. Ese juego tiene el récord de menos incogibles por los dos equipos, uno, y el de menos corredores, dos, ambos Johnson.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.