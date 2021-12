124 millone$ de Miguel Cabrera

audima

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Están de moda los senos grandes y las nalgas grandes, ¿cuándo estarán de moda los cerebros grandes?”… El Club de la Comedia.-

-o-o-o-

* Max Scherzer merece el calificativo de extraordinario lanzador. Con los Dodgers, en la temporada de este año, dejó record de 7-0, 1.98, en media temporada, tras ser cambiado por los Nationals… * Pero también es Scherzer un descontrolado hablador de tonterías. Cuando termine la temporada de 2024, habrá cobrado del beisbol 351 millones 50 mil 658 dólares, y estará en sus 40 años de edad… * Pues, Scherzer, ahora de los Mets, se ha dedicado a hablar mal de los Dodgers públicamente, dizque porque no lo utilizaron debidamente en la rotación… * En contratos recientes, los Mets se han comprometido por 250 millones de dólares… ¡Algo es algo!...

* ¿Cómo se dice en inglés, “dentro de un ratito”?…: Pues, inside a small rat… * Uno de cada 10 habitantes de esta bolita que llamamos mundo, es zurdo, o sea, el 10 %... * Hoy, 17 de diciembre, hace 89 años que los propietarios de equipos de ambas Ligas Grandes, reunidos en Nueva York, crearon el sistema de Ligas Menores. Los de la idea fueron los Cardenales y los Cachorros. El comisionado Kenesaw Mountain Landis se oponía… * Las Ligas Menores eran 48 equipos. Pero, año tras año, aumentaron, hasta llegar a 160. Este año las redujeron a 118...

-o-o-o-o-

“Nadie se queja de lo que tiene sin merecerlo”… Anónimo.-

-o-o-o-o-

* Miguel Cabrera, quien celebrará sus 39 años de edad, el 18 de abril, con 502 jonrones en su récord, será bateador designado cerca del total de su acción hasta 2025, cuando terminará su contrato de 31 millones de dólares por año (124). El mánager de los Tigres, A.J.Hinch, dijo que quieren defenderlo de las lesiones. Miguel este año apareció en 83 juegos como designado y 44 en primera base… * El valioso cerrador de los Blue Jays, Jordan Romano, de 28 años, espera estar listo para los entrenamientos, no obstante haber sido operado hace seis semanas de la rodilla izquierda… * No hay conversaciones peloteros-propietarios de equipos, desde el 2 de diciembre. Y ayer me dijeron que no hablarán hasta el primero de enero. Docenas de agentes libres no pueden ser contratados hasta que haya un arreglo… *¿Cómo harán con los arbitrajes de 2022, si pasa febrero sin arreglo?... ¡Pregunto yo, ¿no?!..

-o-o-o-o-

“Cuando Papá Dios conoció a Gabino, no le dijo…: ‘Gabino, venga’, sino ‘¡venga vino!’… Anónimo.-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

