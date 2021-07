22 del Hall de la Fama en un Juego de Estrellas

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Las mujeres no las hizo papá Dios para ser comprendidas, sino para ser amadas. Disfrútalas y respétalas”. Anónimo.

-o-o-o-o-

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hoy y mañana son Días del Correo. Pero, si no me informaste desde dónde escribes, no puedo contestarte.

Ronaldo V. Echegaray R., de Río de Janeiro, Brasil, pregunta: “¿Cuál ha sido el Juego de Estrellas con más peloteros que llegaron al Hall de la Fama?”.

Amigo Rono: El de 1971, en Detroit, el cual albergó a 22 que iban vía a Cooperstown, a 17 Más Valiosos y a siete ganadores del Cy Young: Rod Carew, Brooks Robinson, Luis Aparicio, Frank Robinson, Carl Yastrzemski, Reggie Jackson, Al Kaline, Harmon Killebrew, Jim Palmer, Johnny Bench, Willie McCovey, Hank Aaron, Willie Mays, Willie Stargell, Lou Brock, Ron Santo, Tom Seaver, Steve Carlton, Ferguson Jenkins, Juan Marichal, Roberto Clemente, y los mánager Earl Weaver, de los Orioles, y de los Rojos, Sparky Anderson. También aparecía en el róster de la Nacional, Pete Rose.

Además, esa fue la primera vez que dos negros fueron los pitchers abridores en un Juego de Estrellas, Vida Blue (Atléticos) y Dock Ellis (Piratas). La Liga Americana ganó 4-3, en 2:05 horas.

Silvio Franco T., de Boston, pregunta: “¿Por qué Ud. no vota, para el Hall de la Fama, por los bateadores designados?

Amigo Yiyo: Porque la pandilla opinando sobre el caso Omar Vizquel me enseñó que la defensiva es muy importante, valiosísima. Y como los designados no juegan a la defensiva, o sea, son medios peloteros, cierta vez voté por uno de ellos, dándole medio voto. Lo malo fue que la Asociación de Periodistas no me lo aceptó. Es decir, voto completo o nada. Pues, nada.

Jorge R. Araujo M., de Ciudad de México, pregunta: “¿Por qué no viene a transmitir por radio y televisión con alguno de los equipos de México? Por ejemplo, con los Diablos Rojos, ya que en este país lo queremos mucho”.

Amigo Yoyo: Y me sentiría muy bien, no solo por tanto que me agradan México y los mexicanos, sino porque el propietario de los Diablos Rojos, Alfredo Harp Helú, y yo somos muy amigos. Pero no puedo. Vengo de cubrir o transmitir siete mil 527 juegos de Grandes Ligas, suficiente, suficiente. Ya estoy de regreso. Además, mis labores en la preparación y redacción de la columna diaria no me permitirían atender al ciento por ciento las transmisiones. Y por otra parte, Uds. tienen muy buenos narradores y no podría igualarles esa calidad.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN. Por Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.

Síguenos en